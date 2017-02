Moers: 22-Jähriger vom Vorwurf des schweren Raubs freigesprochen

Das Landgericht hat einen 22-Jährigen vom Vorwurf des schweren Raubes freigesprochen. Der Mann stand im Verdacht, am brutalen Überfall auf einen Tankstellenmitarbeiter in Moers beteiligt gewesen zu sein. Die Verhandlung gegen den mutmaßlichen Komplizen wird fortgesetzt.

Gestern, am zweiten Verhandlungstag, hat die Auswärtige Große Strafkammer den Angeklagten zwar wegen des Raubes freigesprochen. Allerdings konnten einige der ihm vorgeworfenen Einbrüche in Tankstellen nachgewiesen werden. Er und seine Mittäter hatten Fenster von Tankstellen mit Pflastersteinen eingeworfen und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Das Gericht verurteilte den Duisburger zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten.

Die zentrale Frage war, ob die Angeklagten neben Einbrüchen auch einen Raub begangen hatten. Am 12. Juli 2016 war der Mitarbeiter einer Tankstelle auf der Klever Straße mit einem Messer bedroht, verletzt und gefesselt worden. Eine ganze Reihe von Zeugen sagte gestern aus. Eine Frau, die an dem Morgen mit ihrem Hund in Richtung Tankstelle lief, hatte drei Männer mit Müllbeuteln gesehen. Die Gesichter der Männer habe sie nicht erkannt, dafür aber das Nummernschild des Pkw. Als kurz darauf die Polizei kam, teilte sie diese mit.

Weitere Zeugen beschrieben die Täter als dunkel gekleidete und maskierte Männer. Einer von ihnen sei größer und kräftiger gewesen. Eine Frau hatte kurz das Gesicht eines Mannes gesehen, der sich gerade die Maske abgezogen hatte: Er habe ein auffällig markantes Kinn gehabt, sagte sie. Das passe zu dem größeren der beiden Angeklagten, gegen den das Verfahren noch fortgesetzt wird.

Ein Polizeibeamter berichtete, dass eine Zeugin beide Angeklagte bei einer Lichtbildvorlage erkannt habe. Sie sei sich zu etwa 80 Prozent sicher gewesen, dass sie die Täter waren. Den dritten Täter habe sie nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent erkannt. Nun soll ein Sachverständiger prüfen, ob der Mitangeklagte voll schuldfähig ist.

(BL)