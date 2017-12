später lesen Moers 230 Bäume fallen für den Campus Moers 2017-12-22T17:32+0100 2017-12-23T00:00+0100

Insgesamt 5368 Quadratmeter Waldfläche werden gerodet und 230 Bäume gefällt, um Platz für den neuen Berufscolleg-Campus Moers zu schaffen. Wie der Kreis Wesel mitteilte, hat die Stadt die Teilbaugenehmigung für die Rodungs- und Fällarbeiten auf dem Grundstück des Berufskollegs für Technik an der Repelener Straße erteilt. Damit die Schülerinnen und Schüler so wenig wie möglich beeinträchtigt werden und die Arbeiten reibungslos ablaufen, beginnen die Arbeiten in den Schulferien, nämlich am 2. Januar.