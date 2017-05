Moers: 25 Anmeldungen für das vierte Seifenkistenrennen

Am Wahlsonntag und Muttertag, 14. Mai, wird der Freizeitpark zur Rennstrecke: Zum vierten Mal startet dann das Moerser Seifenkistenrennen. 25 Anmeldungen liegen bisher vor, die Organisatoren vom Kinder- und Jugendbüro gehen davon aus, dass die Zahl bis zum Renntag auf 40 steigt.

Gestartet wird von einer 3,50 Meter hohen Rampe in zwei Klassen: Bei den Speed-Kisten geht es um Geschwindigkeit. Im K.o.-System treten je zwei Teams gegeneinander an. Die Sieger des vorigen Jahres haben die ungefähr 250 Meter lange Strecke in knapp 20 Sekunden absolviert - was rund 45 km/h entspricht. "Die Teams rüsten technisch auf und werden immer schneller", sagte gestern Mark Bochnig-Mathieu vom Kinder- und Jugendbüro. Neben den Speed-Kisten gibt es die Fun-Klasse, in der es um die schönsten und fantasievollsten Kisten und deren Präsentation geht; eine Jury kürt die Sieger. Anders als in der Fun-Klasse, wo acht bis 18-Jährige mitmachen können, gibt es in der Fun-Klasse keine Altersbeschränkung. 2016 sei sogar eine 83-Jährige gestartet, berichteten gestern Bochnig-Mathieu und seine Kollegin Lena Brandau. Die Läufe am 14. Mai beginnen um 11 Uhr und dauern bis in den Nachmittag. Drumherum gibt es ein kleines Programm. Das Spielmobil des Kreises ist da, der Verein Slam (Schwule und Lesben aus Moers) serviert Cocktails und alkoholfreie Getränke. Die Sparkasse am Niederrhein sponsort nicht nur Pokale, Medaillen und Sachpreise für die Gewinner, sondern auch Ratschen, mit denen die Zuschauer die Fahrer lautstark anfeuern dürfen.

Traditionell ist das Gymnasium Adolfinum bei dem Rennen stark vertreten. Dort gibt es eine Seifenkisten-AG, bei der 65 Mädchen und Jungen mitmachen. Die Schule wird mit sieben Speed- und zwei Fun-Kisten an den Start gehen. Mitarbeiter der Dekra überprüfen alle Gefährte. Sie müssen den Vorschriften des "Deutschen Seifenkisten-Derbys" entsprechen, unter anderem ist das maximale Gewicht samt Fahrer auf 140 Kilo beschränkt.

www.seifenkisten.moers.de

(pogo)