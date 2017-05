Moers: Angebliche Vergewaltigung lässt sich nicht beweisen

Das Landgericht hat einen Mann aus Moers vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Er stand im Verdacht, in seiner Wohnung eine Internetbekanntschaft geschlagen und vergewaltigt zu haben. Das Gericht hatte Zweifel an der Schuld des 23-Jährigen.

Die Staatsanwältin dagegen sah den Anklagevorwurf als in wesentlichen Teilen bestätigt und beantragte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Es gebe zwar keine objektiven Beweismittel, dennoch glaube sie der Schilderung der 25-Jährigen. Die hatte angegeben, der Angeklagte habe die Tür abgeschlossen, sie geschlagen und vergewaltigt. Erst am nächsten Morgen habe er sie gehen lassen. Es sei nicht vorstellbar, dass die Zeugin sich so einen komplexen Sachverhalt ausdenke, sagte die Staatsanwältin.

Das sah der Verteidiger anders. Sein Mandant habe sich sicherlich mies verhalten, indem er seine Bekannte anspuckte, beleidigte und aus der Wohnung warf. Er glaube dem 23-Jährigen allerdings, dass die Vorwürfe erfunden sind. Man habe bei einer Untersuchung im Krankenhaus keine Verletzungen feststellen können, die auf eine Vergewaltigung schließen lassen. Als mögliches Motiv nannte der Moerser Rache. Die junge Frau habe auf eine Beziehung gehofft, während er nur Sexualkontakte im Internet suchte. Beide hatten berichtet, dass sie sich im Frühsommer 2015 kennenlernten. Es habe ein Treffen gegeben, dann sei der Kontakt bis Oktober 2015 abgebrochen. Die Zeugin war an dem Abend nach Moers gekommen. Beide Beteiligte bestätigten, dass es zunächst einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gab. Eine anschließende Vergewaltigung einige Stunden später stritt der mehrfach vorbestrafte Angeklagte ab.

Im Vorfeld war bereits ein Verfahren gegen den Moerser wegen Vergewaltigung einer anderen Internetbekanntschaft eingestellt worden. Das Landgericht folgerte, dass man keine konkreten Feststellungen zum Geschehen treffen könne. Zeugen gebe es nicht. Es stehe Aussage gegen Aussage. Da die Zeugin bei der polizeilichen Vernehmung und vor Gericht zum Teil abweichende Angaben machte, könne man nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, dass ihre Angaben zutreffen.

(BL)