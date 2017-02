später lesen Unfall in Moers Auto landet kopfüber im Moersbach - Fahrer tot Teilen

2017-02-03T15:41+0100 2017-02-03T15:27+0100

Am Freitagnachmittag ist in Moers aus noch ungeklärter Ursache ein Fahrzeug von der Straße abgekommen und kopfüber im Moersbach gelandet. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.