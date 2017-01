Moers: Bauarbeiter erhalten bezahlte Unterkunft

Die IG Bau vertritt die Rechte der Arbeiter

Gewerkschaft Die IG Bau ist mit mehr als 250.000 Mitgliedern die fünftgrößte Einzelgewerkschaft in Deutschland.

Sitz Die IG Bau hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Außerdem gibt es Verbindungsbüros in Berlin und Brüssel.

Zuständigkeit Laut ihrer Satzung ist die Gewerkschaft zuständig für Baugewerbe, Baustoffindustrie, Abfallentsorgung und Recycling, Land- und Forstwirtschaft, Gebäudereinigung sowie für Umwelt- und Naturschutz.