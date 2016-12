Urteil in Moers: Betrunkener stirbt - Bewährungsstrafe für Polizisten

Zwei Polizisten sind in Moers zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil sie nach Überzeugung des Gerichts zum Unfalltod eines Betrunkenen beigetragen haben. Sie hatten ihn kilometerweit von seiner Wohnung entfernt auf der Straße ausgesetzt.

Am Ende gab es für das Gericht keinen Zweifel. Wegen fahrlässiger Tötung hat die Auswärtige Große Strafkammer des Landgerichts Kleve am Dienstag in Moers zwei Polizisten aus Wesel und Dinslaken zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr auf Bewährung plus jeweils 2500 Euro Geldstrafe gefordert, die Verteidigung Freispruch.

Das Gericht sah es als erweisen an, dass die beiden Beamten einen schwer alkoholkranken Mann am Abend des 29. Dezembers entgegen den Dienstanweisungen nicht nach Hause gebracht, sondern fast acht Kilometer von seinem Wohnort entfernt am südlichen Stadtrand von Moers abgesetzt hatten. Dort war er beim Versuch, Autos anzuhalten, auf einer Bundesstraße von einem Pkw erfasst und getötet worden. Beide Polizisten hatten während der Hauptverhandlung die Tat bestritten.

(ock)