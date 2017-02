Moers: Bühne frei für das Musiktheater "Soon"

Es gehört zu den Höhepunkten am Gymnasium Rheinkamp, wenn die Musicalgruppe "Soon" ihr neues Stück vorstellt.Die Produktionen sind professionell inszeniert und wurden mit viel Liebe zum Detail ein Jahr lang erarbeitet. Von Mara Mennekes

Wenn das "Soon"-Musiktheater des Gymnasium Rheinkamp sein neues Musikstück vorstellt, wird's heiß: Denn genau die drei Tage vor den Sommerferien, an denen "Soon" seine drei Aufführungen hat, sind immer die heißesten des Jahres. Das wäre nicht weiter schlimm, gäbe es nur eine Klimaanlage im Kulturzentrum Rheinkamp. Jedes Jahr führt das rund 100-köpfige Ensemble ein Musicalstück der besonderen Art auf. Das Schultheater des Gymnasiums wird von den Lehrern Silvia Westmeier (Regie), Tobias Salinga und Oliver Trefzer (musikalische Leitung) geführt.

2016 hatten sie die Posten von René Enzweiler und Bernd Hänschke übernommen und traten somit in große Fußstapfen. Das Zweiergespann hatte die Schul-AG zu einer professionell arbeitenden Theatergruppe gemacht, die zu den größten Schüler-Musicaltheatern Deutschlands gehört. Enzweiler ist der Erfinder und Gründer von "Soon". Er war 26 Jahre lang der Kopf des Musiktheaters. Sein Debüt gab "Soon" am 5. Juli 1995. Damals brachten die Schüler die Rockoper "Tommy" der Gruppe "The Who" auf die Bühne.

Das Gymnasium hat aber nicht nur einen kulturellen Schwerpunkt, auch die Bereiche MINT(Mathematik, Informatik, Naturwissenschafte, Technik), Sprache und die Projekte rund um das Thema Europa (Erasmus+) werden gefördert. "Wir wollen, dass für jeden Schüler etwas dabei ist und jeder das machen kann, worin er am besten ist und vor allem woran er Spaß hat", sagt Schulleiter Dirk Mennekes.

An den Produktionen des Musiktheaters Soon sind verschiedene Abteilungen beteiligt. Zum einen natürlich die Schauspieler und Sänger, aber auch die "Soon Big-Band", der Chor, die Techniker, die Tänzer und die Kostüm- und Bühnenbildner tragen jedes Mal zum Erfolg bei.

Auch ein Erfolg ist immer der musikalische Abend im Frühjahr unter dem Titel "The Soon of music", abgeleitet vom Musical "The Sound of music". Er ist jedes Mal einem ganz bestimmten Künstler gewidmet. In den vergangenen beiden Jahren waren das zum Beispiel Herbert Grönemeyer und George Harrison.

Die Schüler bringen die bekanntesten Stücke der Interpreten auf die Bühne, aber auch Lieder, die eher als Geheimtipp gelten. Die Idee dazu kam vor ungefähr sechs Jahren auf. "Es kommt immer darauf an, wie aufwendig die Sommerproduktion ist und ob die Band noch Kapazitäten für die Songs des musikalischen Abends hat", so Oliver Trefzer über die Regelmäßigkeit. In diesem Jahr wird der Abend etwas Besonderes. Er steht unter dem Motto "Bands choice". Jedes der Bandmitglieder durfte sich einen Titel seiner Wahl aussuchen, so dass am Ende "alles dabei ist, von softem Pop bis hin zu hartem Rock", so Trefzer.

Einige der Acht- bis Zwölftklässler, die bei den Soons dabei sind, haben ihre schauspielerische Karriere schon früh begonnen. Ab der fünften Klasse können die Schüler in der Musicalgruppe "Young-Soon" mitmachen. "Für mich war Soon eigentlich der Hauptgrund, hier auf die Schule zu kommen. Ich habe in der fünften Klasse auch direkt bei Young-Soon mitgemacht", erzählt Hannah Joe Huberty, Schauspielerin bei Soon. "Ich war zwei Jahre lang dort und bin dann zu den Großen gewechselt." Man muss aber nicht schon seit jungen Jahren dabei sein, um mitzumachen.

Im vergangenen Jahr zeigten die "großen Soons" eine eigene Version des "Little Shop of Horrors", welche sie jedoch in "Der Blumenladen des Grauens" umbenannten, da sie eine veränderte Form des Stückes zeigten. Die Produktion in diesem Jahr heißt "König Ödipus". Auch dieses Stück wird nicht im Original gespielt, sondern in einer Neufassung des Kabarettisten Bodo Wartke. An ihr wurden jedoch auch einige Änderungen vorgenommen, da das Stück in Wartkes Fassung ein Ein-Mann-Stück ist. Hannah Joe spielt in dem Stück die Rolle der Königin Iokaste. Es ist ihre achte Produktion als Schauspielerin bei Soon. "Im vergangenen Jahr hatte ich auch einige Lieder, die ich singen durfte, aber sonst bin ich nur als Schauspielerin dabei", sagt die 18-jährige Gymnasiastin. Die Schüler der elften Klasse können "Soon" auch in veränderter Form des Literaturkurses wählen. "Aber ohne die Schüler der anderen Stufen ginge bei uns gar nichts", sagt Oliver Trefzer.

Die Teilnahme am Musiktheater ist freiwillig. Nach einem Schuljahr voller Proben sind die Schüler im dann Sommer bereit für ihren großen Auftritt.

Quelle: RP