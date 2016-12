Silvester "Mein Projekt 2017": Claus Arndt will Festival-Botschafter sein

Der Moerser übernimmt am 1. Januar offiziell die Geschäftsführung in der Moers Kultur GmbH. Für Claus Arndt, der in leitender Funktion bei der Stadt arbeitet, ist es eine Ehrensache. Er kennt das Moers Festival seit seiner Jugendzeit. Von Anja Katzke

Herbie Hancock, Anthony Braxton, Bill Frisell und Steve Coleman - sie und viele mehr stehen im CD-Regal von Claus Arndt. Und er hat sie alle live auf dem Moers Festival erlebt. "Seitdem ich in den 1980er Jahren mir das erste Ticket gekauft habe, habe ich kein einziges Festival verpasst", betont Arndt. Am 1. Januar nimmt seine Begeisterung für das Moers Festival eine neue Wendung: Er wird Geschäftsführer der Moers Kultur GmbH. Ob er lange nachdenken musste? Nein. "Für mich ist es eine Ehrensache. Das Festival liegt mir sehr am Herzen." Das kommt nicht von ungefähr. Seine Biografie ist zu einem großen Teil mit dem Moers Festival verbunden.

Eine der frühen Kindheitserinnerungen, erzählt er, sei ein orangefarbenes Segel im Moerser Park, unter dem Musiker sehr freie Musik gemacht hätten. "Ich habe es noch vor Augen, wie ich als Junge über den Zaun geklettert bin, mich auf die Wiese gesetzt und zugehört habe", sagt Claus Arndt. In Hülsdonk aufgewachsen, sei der Park sein Revier gewesen. Später als Gymnasiast, er besuchte das Adolfinum, seien die Musik und der Sport für ihn wichtige Themen gewesen. Er spielte Gitarre und Handball. Der Besuch des Moers Festivals sei immer ein Muss-Termin im Jahr gewesen. Claus Arndt spielte damals in der Moerser Jazz-Rock-Band "Nam Nam".

"Das war eine tolle Zeit. Man hat Musiker auf der Festivalbühne erlebt, die man sonst nur von der Schallplatte kannte. Und das direkt vor der Haustür", schwärmt der 52-Jährige. "Wir haben immer sofort die Besetzungsliste studiert, sobald das Programm draußen war." Arndt und seine Bandkollegen liehen dem Festival mal die eigenen Verstärker, dafür kamen sie umsonst rein. Und einmal stand der Moerser, der heute in leitender Funktion bei der Stadt Moers unter anderem für E-Government und Open Data verantwortlich ist, selbst auf der Bühne: "Damals sollte ein russischer Performer auftreten. Doch die Hälfte seiner 15-köpfigen Truppe kam nicht über die Grenze wegen Visa-Problemen", erinnert sich Arndt, dessen Band bis 1990 zusammen spielte. Burkhard Hennen, Gründer des Festivals und damaliger Festivalleiter, habe daraufhin eine Reihe Moerser Musiker zusammengetrommelt. "Und so stand ich plötzlich und unerwartet an einem Festival-Sonntag auf der Bühne - inmitten einer kuriosen Performance", erzählt Arndt.

Wenn Claus Arndt erzählt, dann sprüht er vor Begeisterung und der Funke springt schnell über: "Ich spreche aus tiefer Überzeugung für das Festival. Das heißt aber nicht, dass ich die Probleme verkenne, die immer schon mit dem Festival verbunden waren." Das vielleicht größte: "Burkhard Hennen hat Moers ein Geschenk gemacht, das so ein Gewicht angenommen hat, dass es aufgrund seiner Strahlkraft nicht mehr nur eine Moerser Angelegenheit ist. Die Verantwortung für das Festival geht über Moers hinaus."

Claus Arndt möchte deshalb als Geschäftsführer ein Botschafter des Festivals sein - in Gesprächen mit den wichtigen Fördergebern, aber auch mit der Moerser Stadtgesellschaft. "Ohne dabei die Zahlen aus dem Blick zu verlieren. Ich habe mir zur Unterstützung einen Betriebswirt ins Boot geholt." Sein Vorgänger Dirk Hohensträter habe alle Zahlen auf den Tisch gelegt. "Es war ein sehr guter Austausch." Arndt will sich als erstes einen Überblick verschaffen. In den letzten Wochen hat er sich bereits durch die Akten im Festivalbüro gewühlt. "Es müssen Anträge konkretisiert werden. Organisatorisch stehen wir vor einer großen Herausforderung. Und die Zeit spielt uns nicht in die Karten."

Auseinandersetzungen um das Festival, sagt er, habe es aber immer gegeben. "Es war immer ein Ringen ums Geld, Ambiente und um die Lautstärke. Schon Burkhard Hennen war ein künstlerischer Leiter, der seinen Kopf durchsetzen wollte." Das erfuhr Arndt, als ihn Siegmund Ehrmann in seiner Zeit als Kulturdezernent als Assistenten ins Boot geholt habe. "Die Verhandlungen mit Hennen waren immer sehr spannend", erzählt der Moerser. Und ein bisschen kann Arndt auch die Moerser Bürger verstehen, die dem Festival im Freizeitpark nachtrauern. "Es kam ein Hauch der großen weiten Welt in die Stadt. Junge Leute mit Rasta-Zöpfen, die im Park Musik machten. Es war herrlich." Das seien aber die 1970er und 1980er Jahre gewesen. "Das Gold von damals hat heute Patina bekommen. Es wäre niemals wieder so." Deshalb fremdelt Claus Arndt, der neben seinem beruflichen Engagement bei der Stadt Literaturwissenschaft, Philosophie und Geschichte studiert hatte, nicht mit der Festivalhalle am Solimare.

"Die Musik ist das Entscheidende. Und da kann auch die Festivalhalle zu einem dieser magischen Orte werden. Das Festival ist ein schützenswertes Gut. Leider erkennt das nicht jeder", betont der neue Geschäftsführer der Moers Kultur GmbH. Er freut sich über den Zuspruch, den er dafür bekommen hat. "Es wird nicht leicht, schon für 2017 neue Szenarien zu entwerfen. Wir werden das Festival aber in gewohnter Qualität veranstalten. "Da bin ich mehr als zuversichtlich." www.moers-festival.de

