Karneval 2017: Das müssen die Karnevalisten wissen

Mit dem heutigen Altweibertag beginnt die Zeit des Straßenkarnevals in der Grafschaft. In einer Übersicht liefern wir alles Wissenswerte zum Karneval - wo wird wann gezogen, wo kann gefeiert werden und wann fahren die Busse?

Karnevalszüge

In Moers startet der Nelkensamstagszug am 25. Februar um 13.11 Uhr in Homberg und wird auf Moerser Stadtgebiet über die Homberger, Klever, Wilhelm-Schroeder-Straße und Unterwallstraße geführt. Er löst sich im Bereich der "Steinschen Kreuzung" (Hülsdonker/Repelener Straße) auf. In Neukirchen-Vluyn startet der Zug am Montag, 27. Februar, 13.11 Uhr. Er führt von Neukirchen nach Vluyn. In Rheurdt startet der Zug am Samstag, 25. Februar, 11.11 Uhr.

FOTO: Pixabay

FOTO: Pixabay

Partys

FOTO: Dieker Klaus

FOTO: Dieker Klaus

Heute, Donnerstag: Einen Altweiberball bietet die KG Humorica im Haus Engeln Römerstraße 348, heute ab 17 Uhr. Eine alternative Karnevalsparty gibt es mit Livemusik von Al Bananarama im Bollwerk 107, an der Homberger Straße 107. Beginn um 19.30 Uhr. Im ABC-Keller Kamp-Lintfort gibt es heute ebenfalls eine Party. Sie beginnt um 19.30 Uhr, an den Reglern steht "DJ Manni". Eintritt sieben Euro. Samstag: Im Bollwerk 107 gibt es am Samstag ab 16 Uhr direkt im Anschluss an den Zug eine Party. Eintritt drei Euro. Es läuft Trash, Pop, Rock und Karnevalshits. Auch in Vluyn gibt es am Samstag ab 19.11 Uhr Karneval. Die Kirchengemeinde St.-Antonius lädt zu ihrer hausgemachten Karnevalssitzungen in der Kulturhalle ein. Motto: "Narretei in der Pfarrei". Karten für die Sitzung kosten 14 Euro und sind beim Juwelier Hubben, Niederrheinallee 330 a, erhältlich. Sonntag Am Sonntag, 15 Uhr, gibt es Kinderkarneval vom Elfenrat Moers-Eick im Kulturzentrum Rheinkamp, Kopernikusstraße 11. Montag Zum Höhepunkt der närrischen Tage findet am Montag, 27. Februar, Einlass 14 Uhr, bei der Awo-Kapellen, Ehrenmalstraße 2, eine Rosenmontagsveranstaltung statt. Erwartet wird der Besuch des diesjährigen Prinzenpaares Prinz Klaus II und Prinzessin Jenny I. mit Gefolge, Zum Programm gehört auch die Playback-Show der KG Blaue Jung's, Sketch-Darbietungen und die Prämierung der besten Kostüme. Sie haben ebenfalls einen Karnevalstermin? Mailen Sie uns unter redaktion.moers@rheinische-post.de

Öffnungszeiten

Viele Einrichtungen verändern ihre Öffnungszeiten, hier ein Überblick, soweit gemeldet: Stadt Moers: Die Stadtverwaltung, der Bürgerservice, die VHS-Geschäftsstelle und die Sozialraumteams haben heute und am Rosenmontag jeweils bis 12 Uhr geöffnet. Am Samstag sind alle Einrichtungen der Stadt wegen des Nelkensamstagszugs geschlossen. Stadt Kamp-Lintfort An Altweiber, Donnerstag, 23. Februar, hat die Verwaltung und von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Der Servicebetrieb ASK steht den Bürgern heute von 7 Uhr bis 12 Uhr und danach noch einmal von 12.30 Uhr bis 17 Uhr zu Verfügung. Am morgigen Freitag, 24. Februar , hat die Verwaltung von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Der Servicebetrieb ASK steht allen Bürgern von 7 Uhr bis 12 Uhr zur Verfügung. Am Nelkensamstag bleiben die Verwaltung sowie das Bürgerbüro ganztägig geschlossen. Der Servicebetrieb ASK nimmt am Samstag von 8 Uhr bis 13 Uhr nur Wertstoffe an. Auch am Rosenmontag, 27. Februar 2017, bleiben die Verwaltung, das Bürgerbüro sowie der Servicebetrieb ASK den kompletten Tag über geschlossen. Bibliothek Moers: Die Zentrale und die Zweigstelle Kapellen sind heute bis 18 Uhr geöffnet. Die Außenrückgabe steht am Nelkensamstag nicht zur Verfügung. Amtsgericht Moers: heute ab 12.30 Uhr und Rosenmontag ganztägig geschlossen. Für eilige Angelegenheiten ist am Rosenmontag von 10 bis 11 Uhr ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. Enni-Kundenzentren: In Moers und Neukirchen-Vluyn schließen sie heute um 11 Uhr. Am Samstag bleibt es in Moers geschlossen. Für Notfälle steht ein Bereitschaftsdienst unter Telefon 02841 104114 zur Verfügung. Rosenmontag ist alles wie gewohnt geöffnet. Sparkasse am Niederrhein: öffnet morgen in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten bis 16 Uhr die Schalter. Am Rosenmontag bleiben diese geschlossen. Moerser Musikschule: heute normal bis 16 Uhr und am Rosenmontag bis 12 Uhr geöffnet. Enni Sport & Bäder: Die Eissporthalle bleibt heute ab 13 Uhr sowie an Nelkensamstag und Rosenmontag geschlossen. Dafür ist die Eissporthalle morgen, 17 bis 21, und Sonntag von 10 bis 17 Uhr zur Familienlaufzeit geöffnet. Der Enni Sportpark Rheinkamp ist an Rosenmontag geschlossen. Das Aktivbad Solimare ist morgen, 17 bis 21.30 Uhr, am Nelkensamstag und Tulpensonntag, 10 bis 18 Uhr, und am Rosenmontag von 15 bis 21.30 Uhr offen.

Verkehr

Die Züge sorgen in allen Städten für weiträumige Sperrungen und Änderungen beim öffentlichen Personennahverkehr. In Moers kommt es von 11.30 Uhr bis ca. 17.30 bis 18 Uhr kommt es, zu weiträumigen Umleitungen auf allen Niag-Linien zwischen Homberg und Moers. Dies hat zur Folge, dass in dieser Zeit alle vom Zugweg betroffenen Haltestellen, auch die zentralen Haltestellen Königlicher Hof und Moers Rathaus, vom ÖPNV nicht angefahren werden können. Die Linien 4, 912 und 913 werden in beiden Fahrtrichtungen über Mühlen-/Baerler- und Bismarckstraße umgeleitet. Die Linien 911, 929, SB30 und 68 werden über Krefelder-/Venloer (alte B60)-/Filder- und Diergardtstraße zur Haltestelle Augustastraße umgeleitet. Die Linien 914, 921 und SB80 enden an der Haltestelle Augustastraße und setzen dort in Gegenrichtung wieder ein. Nach Auflösung des Karnevalszuges und Freigabe der Linienstrecken bleiben die Bussteige 1-4 der Haltestelle Königlicher Hof bis zum Betriebsschluss für den ÖPNV gesperrt. Hierfür wird an der Straße Neuer Wall, in Höhe des Königssees, Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Linie 052/NE6 fährt dann vom Bussteig 5 in Richtung Krefeld an der Haltestelle Königlicher Hof ab. Die Linie SB80 setzt diesbezüglich in Fahrtrichtung Uerdingen am Bussteig 7 der Linie 921 ein.

Sauberkeit

Das Engagement der Enni für den Moerser Karneval ist in diesem Jahr stärker denn je: Der Prinzenwagen wurde bei der Enni präsentiert. Und auch mit die Kehrmaschinen der Enni sind beim Nelkensamstagszug dabei. Insgesamt werden 16 Kollegen mit acht Kehrmaschinen und zwei Abfallwagen bis Sonntagmorgen im Einsatz sein.

Quelle: RP