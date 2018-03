Kabarett in Moers: Das "Schwarze Schaf" geht in nächste Runde

Zwölf Kabarettisten wollen in die Fußstapfen von Hanns Dieter Hüsch treten. In Moers gibt es zwei Termine.

Der niederrheinische Kabarettpreis "Das Schwarze Schaf" geht in die nächste Runde. Zwölf Nominierte wetteifern in Vorrunden-Auftritten um den Einzug ins Finale, das am 5. Mai in Duisburg stattfindet. Der Kabarettpreis feiert 2018 zehnjähriges Jubiläum. In Kammermusiksaal des Martinstifts in Moers (Filder Straße 126) finden zwei Vorrunden-Termine statt: am Freitag, 16., und Freitag, 23. März, jeweils 19.30 Uhr.

Tickets gibt es unter 02841 88 2260. Hanns Dieter Hüsch, Gründer des Wettbewerbs "Das Schwarze Schaf", gilt als "Poet unter den Kabarettisten". Sein feinsinniger und nachdenklicher Humor beeinflusst bis heute viele Kabarettisten. Mit diesem Wettbewerb sollen sein Erbe gepflegt und zugleich Impulse für die Entwicklung des Wortkabaretts gegeben werden.

Der Bezug zu Hanns Dieter Hüsch zeigt sich auch in der Wahl der niederrheinischen Städte Emmerich, Krefeld, Moers und Wesel als Austragungsorte für die Vorrunden. In den Vorrunden zwischen dem 13. und 23. März entscheidet das Publikum, welche Kandidaten den Einzug ins Finale schaffen. Es treten jeweils sechs Nominierte an insgesamt acht Abenden gegeneinander an und präsentieren 15-minütige Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen. Die Nominierten sind: Artem Zolotarov (Mainz), Berhane Berhane (Heidelberg), Bernard Paschke (Bonn), Falk (Berlin), Gregor Pallast (Bonn), Ibo Profen (Saarbrücken), Konstantin Korovin (Stuttgart), Mike & Aydin (Köln), Nektarios Vlachopoulos (Heidelberg), Paul Weigl (Berlin), Rudi Schöller (Salzburg) und Salim Samatou (Köln). Kabarettist Christoph Brüske führt als Moderator durch das Programm der Vorrunden.

Eine prominent besetzte Jury um Schauspielerin und Comedian Mirja Boes entscheidet über den oder die Gewinner der begehrten Auszeichnung. "Die Nominierten sind wieder hervorragend. Ich freue mich auf die Vorrunden und bin gespannt, wen das Publikum ins Finale schickt", so Boes. Der Gewinner des "Schwarzen Schafs" erhält 6 000 Euro Siegerprämie sowie eine Gewinnertour durch die Vorrundenstädte. Außerdem wird er sein Bühnenprogramm einen Tag nach der Siegerehrung im Theater "Die Säule" in Duisburg präsentieren. Die Plätze zwei und drei sind mit 4000 beziehungsweise 2000 Euro dotiert.

Karten für Vorrunden und Finale sind im Ticket-Vorverkauf erhältlich. Die Karten für die Vorrunden kosten zwölf Euro zuzüglich Gebühren, Schüler und Studierende zahlen sieben Euro. Die Kartenpreise für das Finale liegen je nach Kategorie bei 29 Euro, 27 Euro, 24 Euro plus Gebühren; 50 Prozent Ermäßigung für zum Beispiel Schüler und Studierende). Getränke und Snacks in der Pause des Finales sind inklusive.

Quelle: RP