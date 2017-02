Moers: Das sind die Musiktalente von Moers

Klavier, Drum-Set, Horn, Cello und Querflöte - beim Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" in Krefeld boten die 51 Teilnehmer der Moerser Musikschule in diesem Jahr eine große Bandbreite an Klängen. 18 Kinder und Jugendliche waren dabei erfolgreich und erreichten die nächste Runde des Wettbewerbs, den Landeswettbewerb, der Ende März in Münster stattfinden wird.

Deshalb veranstaltete die Musikschule Moers gestern im Martinstift eine kleine Ehrung der Teilnehmer des Musikwettbewerbs. Fast alle Nachwuchsmusiker waren gekommen und hatten teilweise Eltern und Großeltern mitgebracht. "Ich freue mich über diese tollen Ergebnisse", sagte Musikschulleiter Georg Kresimon. "Für uns als Musikschule ist viel wichtiger als die Platzierung euer Weg zur Teilnahme am Wettbewerb." Allen, die es nicht in die nächste Runde geschafft haben, sprach Kresimon Mut zu: "Manchmal ist ein zweiter oder dritter Platz sogar besser, weil man um eine Erfahrung reicher ist und an seinen Stücken arbeiten kann."

Bis zu ihrem großen Moment beim Vorspiel auf der Bühne des Regionalwettbewerbs von "Jugend musiziert" in Krefeld haben sich die Jungmusiker lange Zeit auf ihren Auftritt vorbereitet: Von der Auswahl der Stücke über die Entscheidung, ob sie alleine oder im Ensemble spielen, bis hin zur Organisation von Treffen zum gemeinsamen Proben. "Jeder hat mal eine Durststrecke; deshalb ein großes Kompliment an euch, dass ihr euch immer wieder motiviert habt", sagte Musikschulleiter Georg Kresimon.

Einer der Teilnehmer aus der Grafschaft bei der 54. Auflage des Musikwettbewerbs "Jugend musiziert" ist Ahmed Chabchoul. Der 15-jährige Pianist gewann in seiner Kategorie den zweiten Preis. "Musik macht mir Spaß. Ich spiele schon seit meinem siebten Lebensjahr", sagte er. "Es ist zwar oft stressig, neben Schule und Hausaufgaben die Stücke zu üben, aber das Zusammenspiel mit den anderen gefällt mir - hier habe ich Gleichgesinnte."

Dass Jugendliche in seinem Alter noch aktiv ein Instrument spielen und kontinuierlich proben, ist keine Selbstverständlichkeit. Die Mehrheit der Teilnehmer war unter 14 Jahren alt. "Viele in meinem Alter spielen kein Instrument", erzählte Ahmed Chabchoul. "Das finde ich schade, denn die Stunde, die ich am Tag mindestens probe, lohnt sich."

Von den 51 Musikschülern aus der Grafenstadt nahmen acht zum ersten Mal teil, weitere acht waren das zweite Mal dabei, die überwiegende Mehrheit jedoch hat schon Erfahrung bei Wettbewerben gesammelt. Medea Jötten nahm sogar schon zum sechsten Mal in Folge teil - und das, obwohl sie erst elf Jahre alt ist. Sowohl am Klavier als auch an der Violine belegte sie dabei den ersten Platz. David Meier erreichte in seiner Kategorie am Klavier ebenfalls den ersten Platz und wird in Münster erneut auftreten. "Ich finde es schön, die Stücke zu erarbeiten und sich Richtung Wettbewerb immer weiter zu verbessern", sagte er.

Als Musikschulleiter Kresimon in die Runde fragte, ob sie im nächsten Jahr wieder teilnehmen wollen, nickten alle Kinder einstimmig.

Quelle: RP