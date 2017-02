Moers: Debatte um Moerser Shopping-Sonntage

Heute entscheidet die Politik über die Genehmigung der verkaufsoffenen Sonntage. Verdi behält sich eine Klage vor. Eine konkrete Auswirkung gibt es bereits: Vorerst wird in Moers auf einen verkaufsoffenen Adventssonntag verzichtet. Von Sebastian Peters

Drei verkaufsoffene Sonntage soll es in diesem Jahr in Moers geben - den "Moerser Frühling" und den "Moerser Herbst" in der Innenstadt sowie das Apfelfest in Kapellen. Aus Sicht der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sind das genau drei zu viel. "Wir schauen uns ganz genau an, was beantragt wird und mit welcher Begründung", sagt Sabine Busch, Verdi-Gewerkschaftssekretärin am linken Niederrhein. In einem Schreiben an die Stadt Moers hat Verdi bereits Bedenken angekündigt und verweist auf aktuelle Rechtssprechung, nach der der Schutz des Sonntags allerhöchste Priorität habe. "Eine Klage behalten wir uns vor."

Zum Hintergrund: Laut neuer Rechtssprechung sind verkaufsoffene Sonntage nur unter strengen Bedingungen möglich. So muss ein besonderer Anlass angegeben sein. Dabei muss laut Rechtsprechung der Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag mehr Besucher anziehen als die Öffnung der Geschäfte. Oder wie Sabine Busch von Verdi es formuliert: "Ist die Veranstaltung der Grund für den Besucherstrom oder das Einkaufen selbst?" Insbesondere das Apfelfest in Kapellen sehe man kritisch, so Busch.

Die Stadt Moers geht aufgrund der aktuellen Rechtssprechung schon deutlich defensiver vor als im vergangenen Jahr: So werde auf die Beantragung eines verkaufsoffenen Sonntages im Advent bisher noch verzichtet, sagt Werbering-Chef Dirk Elfgen. "Wir behalten uns vor, dort noch etwas zu machen. Allerdings müssen wir noch überlegen, in welchem Rahmen." In einer Vorlage der Stadtverwaltung für den Hauptausschuss wird mitgeteilt, dass auf die Veranstaltung "Moers im Lichterfest" unter dem Eindruck der neuen Rechtssprechung verzichtet werden soll. An den Veranstaltungen "Moerser Frühling" und "Moerser Herbst" wiederum will die Stadt festhalten. Es handele sich um mittlerweile "traditionelle Großveranstaltungen", die bis zu 20.000 Besucher auch aus dem Umland anlocken würden. "Diese Veranstaltungen würden auch ohne verkaufsoffenen Sonntag stattfinden", heißt es in der Begründung der Stadtverwaltung, die ähnlich auch für das Apfelfest in Kapellen argumentiert. Es sei ein "traditionelles Stadtteilfest" und damit genehmigungsfähig.

In anderen Städten kämpft Verdi bereits intensiv gegen die verkaufsoffenen Sonntage: Shopping-Sonntage in Oberhausen (Centro) und Mülheim (RRZ) konnten nicht durchgeführt werden, da der Anlass als nicht ausreichend zur Begründung einer Sonntagsöffnung durch das Verwaltungsgericht Düsseldorf anerkannt wurde. In Düsseldorf sind acht verkaufsoffene Sonntage geplant, von denen Verdi zwei kritisch sieht. Sabine Busch verweist auch darauf, dass viele Städte bereits reagiert haben und die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage bereits minimiert worden sei.

Klar ist: Nur auf dem Rechtsweg könnte Verdi in Moers die Shopping-Sonntage stoppen. Ein generelles Votum von Verdi ist im normalen Genehmigungsprozess nicht vorgesehen. Die Gewerkschaft war im Vorfeld nur um Stellungnahme gebeten worden, ebenso wie die Kirchen - von denen aber laut Vorlage für den morgigen Hauptausschuss keine Stellungnahme kam.

Dirk Elfgen, Chef des Moerser Werberings, zeigt zwar generell Verständnis für die Position von Verdi, den Sonntag zu schützen. "Wir sind aber der Meinung, dass wir die rechtlichen Vorschriften einhalten. Wir haben so viel Programm zum Moerser Herbst und Moerser Frühling, das ganz klar im Vordergrund steht." Elfgen verweist auch darauf, dass sich die Zahl der Moerser Veranstaltungen im Rahmen hält. "Wir schöpfen den möglichen Rahmen in Moers nicht voll aus." Die Stadt verweist auf das geltende Ladenöffnungsgesetz: Demnach dürfen je nach Gemeinde nicht mehr als elf Sonn- und Feiertage je Kalenderjahr freigegeben werden.

