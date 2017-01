Moers: Der Kirchenkreis Moers feiert Luther

Auch im Kirchenkreis Moers wird die 500-Jahr-Feier der Reformation groß zelebriert. Gestern stellten Superintendent Wolfram Syben, Pfarrerin Mareike Maeggi und Pressereferent Egbert Schäffer die wichtigsten Aktionen und Veranstaltungen vor. "Wir haben eigens für die Jubiläumsfeierlichkeiten im Kirchenkreis ein Logo mit dem Motto ,Von Herzen evangelisch entwickelt'", erläuterte Wolfram Syben. Dieses "Corporate Design", wie man es nennen könnte, soll in Form von Blanko-Plakaten auch den einzelnen Kirchengemeinden zur Verfügung gestellt werden, die dann ihre jeweiligen Aktionen dort einheften können.

"Von Herzen evangelisch", das soll zugleich die Freude der Protestanten über das Gedenkjahr der Reformation ausdrücken, zugleich aber "die Herzlichkeit und Offenheit", die man den anderen Konfessionen entgegenbringe, so Syben. Es sei zum Beispiel schon üblich unter den evangelischen und katholischen Gemeinden, dass man sich hilft, wenn es Platzprobleme gibt.

Höhepunkt des Gedenkjahres soll der 25. Juni werden, ein Sonntag natürlich. Um zehn Uhr beginnt der Tag mit einem Gottesdienst auf der Halde Rheinpreußen. Anschließend starten die Teilnehmer einen Pilgerweg durch die Stadt, wobei sie unter anderem in der katholischen Kirche St. Marien in Hochstraß Station machen, dort findet ein Friedensgebet für die Gläubigen beider Konfessionen statt. "Wir möchten betonen, wie wichtig die Ökumene uns ist", versicherte der Superintendent. Wenn die Pilger die Stadtkirche erreichen, beginnt ein Fest in und um das Gotteshaus, das mit einem Abschluss-Segen endet.

Zeitlich weitaus näher organisiert der Kirchenkreis gemeinsam mit dem Fotoclub Rhein-Ruhr eine Aktion, bei der die Gläubigen buchstäblich "Gesicht zeigen" und erklären, was ihnen persönlich das Evangelisch-Sein bedeutet. Start der Aktion ist in Moers am Sonntag, 5. Februar, um 12 Uhr im Gemeindezentrum Hochstraß, Jüchenstraße 1. Im März wird es diese Aktion auch in Rheinhausen stattfinden. Nähere Informationen zu dieser wie zu allen anderen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr finden Interessierte auf der Internetseite www.von-herzen-evangelisch.de, die der Kirchenkreis eigens online gestellt hat. Auf dieser Seite werden die Fotos der Aktion dann veröffentlicht, auch eine Verwendung für Plakate ist angedacht.

Eine Aktion, die sich besonders an die Jugend wendet, ist der Poetry-Slam "HimmelsWorte". Schüler der Klassen neun bis 13 und des Berufkollegs können teilnehmen. Sie sollen, inspiriert von der Sprachmacht, die in Luthers Bibelübersetzung eingeflossen ist, ihre eigenen Worte rund um das Thema "Himmel" finden. Der Poetry-Slam findet am 31. Mai, um 19 Uhr im JuCa in Rheinhausen statt. Bereits im Vorfeld, am 21. März, soll es im Moerser Tersteegenhaus von 14 bis 16.30 Uhr einen vorbereitenden Workshop geben. Die Gewinnerin oder der Gewinner kann am großen Festtag, dem 25. Juni, dann ihren Beitrag noch einmal öffentlich präsentieren.

Das Neue evangelische Forum des Kirchenkreises hat ein eigenes mit Vorträgen, Führungen und Konzerten vorbereitet. Der jüngste Besuch von Heiner Geißler bildete den Auftakt, und die Resonanz war groß (unsere Zeitung berichtete).

Sämtliche Veranstaltungen, die in den einzelnen Kirchengemeinden vorbereitet werden, hier zu nennen, würde den Rahmen sprengen. "Es ist möglich, dass noch Aktionen hinzu kommen", meinte Egbert Schäffer. Wer etwas zum Luther-Jahr plant, kann sich unter e.schaeff@kirche-moers.de melden. Die Veranstaltung wird dann der Übersicht auf der erwähnten Internetseite hinzugefügt.

Für Mareike Maeggi, die das Programm des Kirchenkreises organisiert, ist es wichtig, dass die Veranstaltungen "nicht einen musealen Charakter" haben. "Wir feiern nicht rückwärtsgewandt", pflichtete ihr Wolfram Syben bei. "Wir wollen auch der Frage nachgehen, welche Aufgaben die Kirche in der Zukunft hat."

Außerdem werde es nicht nur um die Gestalt Martin Luthers gehen, auch die Reformatoren Calvin und Zwingli sollen eine Rolle spielen. Schließlich gehören zum Kirchenkreis Gemeinden verschiedener Ausrichtung: lutherisch, reformiert, uniert. Wolfram Syben freut sich, dass vom 28. bis 30. September der Reformierte Bund, der Dachverband der reformierten Gemeinden in Deutschland, in Moers eine Hauptversammlung unter dem Motto "Save the Date" veranstalten wird.

