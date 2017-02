Moers: Der Klompen-Chef

"Guck mal, da kommen die Holländer!" Diese Bemerkung haben Alexandra und Holger Teller schon häufiger gehört, wenn sie in ihrer Tracht an Umzügen teilnehmen. Das liegt an dem Schuhwerk. "Viele Menschen denken halt, dass Klompen typisch niederländisch sind." Was ja auch stimmt. Aber auch in einigen deutschen Gegenden wurden die Holzschuhe früher getragen. Zum Beispiel in der Gegend von Vluyn, wo die Klompenfreunde diese Tradition hochhalten. Holger Teller ist seit dem vergangenen Jahr der Vorsitzende dieser Gemeinschaft.

Das Haus der Tellers steht im Rheurdter Ortsteil Neufeld, nicht weit von der Littardschen Kendel. "Das hier ist mein Elternhaus", sagt der gelernte Tischlermeister, der heute im Holzhandel in Krefeld tätig ist. Neufeld wird, wie Vluynbusch und Hochkamer, von den Klompenfreunden großzügig zu Vluyn hinzugezählt. Das ist nicht ganz unwichtig, denn nur ein Vluyner darf die Ehre des Klompenkönigs bekleiden.

Für diesen Termin hat der 47-Jährige die Tracht der Klompenfreunde angelegt: ein blauer Kittel, "Beus" genannt, mit einem roten Halstuch. "Das war früher die Arbeitskleidung der Bauern", sagt er. "Mit dem Halstuch haben sie sich den Schweiß abgewischt." Bei der Arbeit auf dem Feld taten die Klompen gute Dienste. Mit ihnen kommt man gut durch jeden Matsch, sie halten absolut dicht. "Im Sommer kühlen sie die Füße, im Winter wärmen sie", sagt Ehefrau Alexandra Teller. "Es gibt Leute, die schwören auch heute noch im Alltag darauf." Die Klompenfreunde haben mit Bernhard Berning aus Legden im Kreis Borken einen Experten für die hölzernen Schuhe zur Hand, der alle zwei Jahre in Vluyn vorbeischaut.

Ist es nicht anstrengend, mit den starren Holzschuhen zu laufen? "Nein, das geht gut", versichern die Tellers. Bei diversen Feierlichkeiten legen die Damen und Herren der Klompenfreunde manchmal Strecken von 20 Kilometern zurück, ohne Blasen an den Füßen zu bekommen. Beispielsweise sind sie ein regelmäßiger Gast bei den NRW-Tagen, die jeweils in verschiedenen Städten des Landes gefeiert werden. Als im vergangenen Jahr der langjährige Vorsitzende - und jetzige Ehrenvorsitzende - Karl-Heinz Möhlendick aufhörte, würdigte sogar die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft dessen Verdienste in einem persönlichen Schreiben.

Zum Klompenball ist Kraft zwar noch nicht gekommen, doch für die politische Prominenz in der Region ist der Termin ein Muss. Ob die Bundestagsabgeordneten Kerstin Radomski und Siegmund Ehrmann oder die Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim und René Schneider, sie alle sind, wenn es sich irgendwie machen lässt, vor Ort, wenn im Festzelt gefeiert und der neue Klompenkönig gekürt wird. Und was die SPD-Bundestagskandidatin Elke Buttkereit angeht - sie war selber schon Klompenkönigin.

Nicht immer war der Klompenball ein so glanzvolles Ereignis. "Eigentlich hat sich das erst in den vergangenen Jahren entwickelt", sagt Holger Teller. "Aber von Jahr zu Jahr wird es größer."

Davon konnten Grete Schweitzer und Heinrich Vutz nichts ahnen, als sie 1925 zum ersten Klompenkönigspaar gekürt wurden. Das Ganze war einfach die spaßige Idee einiger Kirmesbesucher. "Wenn die Bauern damals am Kirmesmontag vom Feld zur Kirmes kamen, dann haben manche abschätzig gesagt: ,Do kumme de Buure und maken ühren Klompenball'", erzählt Holger Teller. Die Witzbolde würden dumm gucken, könnten sie sehen, welches gesellschaftliche Ereignis der Ball heute ist.

Der Höhepunkt des Klompenballs, der wieder im Juni stattfindet, ist bis heute die Krönung des Klompenkönigspaars. Zurzeit sind die Majestäten Rainer und Maria Kiepen. Auch das Ehepaar Teller hatte schon die Ehre, vor sieben Jahren.

Holger Teller steht in einer langen Tradition in seiner Familie. Sein Vater Manfred war im Jahr 1984 König, sein Großvater Heinrich 1959. Kein Wunder, dass der kleine Holger von Anfang an bei den Brauchtumsfreunden dabei war. "Bislang habe ich noch keinen Ball versäumt", sagt er. Auch Ehefrau Alexandra war schon früh im Verein aktiv. Wobei das Wort "Verein" eigentlich nicht zutrifft. Die Klompenfreunde haben zwar einen Vorsitzenden, aber sie sind kein eingetragener Verein nach deutschem Recht, also mit Kassenprüfung, regelmäßigen Sitzungen, Entlastung des Vorstandes und so fort. Es gibt ein Klompenkomitee, zu dem 14 Personen gehören. Diese treffen sich drei bis vier Mal im Jahr. Ansonsten gilt die Regel: Wer mitmachen möchte, ist willkommen; möchte er für eine Zeit mal aussetzen - auch kein Problem. Bislang hat sich diese lockere Organisation bewährt. Viele schätzten es offenbar, sich nicht an einen Verein mit strenger Satzung binden zu müssen, vermutet Alexandra Teller. Und natürlich muss auch niemand Vereinsbeiträge zahlen.

Auch ohne diesen Status sind die Klompenfreunde im Ortsleben sehr präsent. "Wir werden auch in diesem Jahr wieder unseren Schulwettbewerb ausloben", kündigt der Vorsitzende an. Den Kindern einer bestimmten Grundschule im Ort werden dann sogenannte Klompenrohlinge zur Verfügung gestellt. Diese dürfen die Kinder dann einfallsreich umgestalten. Für die Sieger gibt es Preise, außerdem werden die kreativen Klompen-Versionen ausgestellt. Weitere Aktivitäten sind Ausflüge, Besuche bei befreundeten Vereinen und natürlich der alles beherrschende Ball.

Wer Klompenkönig wird, das entscheidet übrigens Holger Teller allein. Nicht einmal das Klompenkomitee weiß Bescheid. Der Name des Gekürten gilt als das bestgehütete Geheimnis im Ort. Teller versichert: "Nur zwei Personen wissen es - ich und der neue König."

Quelle: RP