Weihnachten 2016 Die Guten Hirten: Der Schäfer von Schaephuysen

Uwe Girndt ist einer der wenigen Schäfer in der Region. Seit 1998 hält der gelernte Grabungstechniker aus Rheurdt eine Herde. Derzeit behält er die Mutterschafe besonders gut im Auge, denn im Winter bringen sie ihre Jungen zur Welt. Von Josef Pogorzalek

Der Hof von Uwe Girndt, das ist ein Stück Landleben von gestern im Schaephuysen von heute. An der unbefestigten Zufahrt grasen die Schafe auf der raureifüberzogenen Winterweide, im Stall blöken frisch geborene Lämmer, in der Bauernstube glimmt das Holz im Bullerofen, die Stühle hat der Hausherr mit Schaffellen gepolstert. Es gibt Tee aus Steingut-Tassen, dazu Honig aus einem großen Topf. Und Girndt selbst: Zerzauste Haare, Vollbart, wettergegerbtes Gesicht - ein Schäfer wie aus dem Bilderbuch.

Schafe halten, das könne eigentlich jeder, sagt der 67-Jährige. Er macht es seit 1998. Warum? "Das steckt wohl in mir drin. Entweder hat man dieses Gefühl für die Tiere oder nicht." Girndt hat es, was wohl daran liege, dass er auf einem Hof (am Littardweg) aufgewachsen ist. Beruflich hatte er erstmal aber nichts mit der Landwirtschaft am Hut. Am Landesmuseum in Bonn erlernte er den Beruf eines Grabungstechnikers, arbeitete später für das Museum Burg Linn, war an archäologischen Ausgrabungen in und um Krefeld beteiligt. Die Schäferei betrieb Girndt zunächst nebenbei, erst seit seiner Pensionierung füllt sie seine Tage ganz aus.

Girndt, der einen Lehrgang zum Tierwirt mit Schwerpunkt Schafhaltung absolviert hat, betreibt Koppelschafhaltung: Anders als Wanderschäfer, die durch das Land ziehen, hält er seine Schafe stets auf eingezäunten Flächen. Er habe mehrere Weiden, früher habe seine Stadt ihn auch für die Landschaftspflege in Naturschutzgebieten engagiert. Landschaftpflege, das können Schafe gut. "Sie fressen genau das weg, was weg muss."

Derzeit sind Girndts Tiere auf der Winterweide an seinem Hof. Winter, das ist die Zeit, in der die Mutterschafe lammen, also ihre Jungen kriegen. Da will der Schäfer besonders genau hinschauen, ob auch alles in Ordnung ist. Das frischgeborene Lamm braucht die nahrungsstoffreiche Biestmilch (Erstmilch) seiner Mutter. "Es kommt vor, dass die Zitzen zu dick sind, dann schafft es das Lamm nicht, sie ins Maul zu nehmen." Dann melkt der Schäfer etwas Milch ab und setzt das Lämmchen selbst bei der Mutter an.

"Es gibt nichts Schöneres als ein über die Wiese springendes Lamm", findet Girndt. Er ist besorgt, weil seine Winterweide, die er von der Gemeinde Rheurdt gepachtet hat, zum Bauland werden solle. "Wo soll ich dann hin mit meinen Tieren? Die brauchen Bewegung!" Auf seinem aus dem 17. Jahrhundert stammenden Hof nisten Steinkauz und Schleiereule, in der Nachbarschaft laufen Hühner frei herum. "Mit all dem ist es aus, wenn hier gebaut wird", befürchtet Girndt.

Aus 50 Mutterschafen und bis zu 100 Lämmern besteht die Herde Girndts. Die Tiere sind Kreuzungen aus dem Milchschaf und dem fleischreichen Texelschaf. "Das hat die schönen, dicken Keulen." Drei Böcke hält Girndt getrennt von der Herde. "Die sind nicht sehr freundlich, wenn Mutterschafe dabei sind." Er habe schon Bock-Kämpfe auf Leben und Tod erlebt. Überschüssige Schafe verkauft Girndt an einen Metzger, wenn sie sechs bis acht Monate alt sind. "Das ist der Lauf der Dinge." Zur Kundschaft des Metzgers zählten Muslime, die Schaffleisch besonders schätzten. "Ohne sie gäbe es wohl keine Schäfer mehr in Deutschland." Girndt selbst mag das Fleisch am liebsten schön in der Kasserole geschmort. "Mit Auberginen, lecker!"

Auch die Schafwolle trägt zum Ertrag des Schäfers bei. "Ende Mai, Anfang Juni kommt ein Kollege aus Mecklenburg-Vorpommern. Dann wird eine Woche lang geschoren, manchmal auch zwei." Die Wolle geht an einen Händler aus den Niederlanden, der sie weiter nach China verkaufe. Jetzt, im Winter, hält der dicke Wollpelz die Tiere warm. Frostige Temperaturen machen ihnen nichts aus, solange es trocken bleibt. "Bis zu 20 Grad minus halten sie locker aus", sagt Girndt. Obwohl er den Stall offenhält, ziehen die Schafe auch nachts die frische Luft vor. Die Abdrücke der warmen Körper sind dann im morgendlichen Raureif auf der Weide zu sehen. Da derzeit nicht so viel Grün sprießt, gibt der Schäfer den Tieren zusätzlich Weizen, Heu und Mineralfutter. Und ab und zu verwöhnt er sie mit Brotstückchen - für die lassen Tiere alles andere stehen.

Die Schäferei sei gar nicht so anspruchsvoll, findet Girndt. Aber sie erfordert tägliche Aufmerksamkeit für die Tiere. Urlaub kennt Girndt nicht, dabei würde er gerne mal ein paar Tage freinehmen. Wenn also jemand Lust verspürt, ihn nach einer Einweisung zeitweise zu vertreten - kein Problem: Bewerbungen bitte an den Schäfer von Schaephuysen.

