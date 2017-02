später lesen Neukirchen-Vluyn Die Gänse fliegen wieder los FOTO: ock FOTO: ock Teilen

2017-02-10T18:36+0100 2017-02-11T00:00+0100

Tausende von Wildgänsen ziehen nun langsam vom Niederrhein in den Norden. Unser Bild zeigt Wildgänse in der Abenddämmerung in Neukirchen-Vluyn.