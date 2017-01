Moers: Die Kunst wird 1.000.054

Erstes Zusammenspiel der neuen Festivalköpfe: Malaktion, musikalisches Trio mit Trompete und Texte - das alles wurde den Zuschauern in dieser Woche bei der "Art's Birthday"-Feier geboten. Von Jutta Langhoff

Jede Feier braucht einen Anlass. Für die Veranstaltung, die am Dienstagabend im Studio des Moerser Schlosstheaters stattfand, war das in diesem Fall der 1.000.054. Geburtstag der Kunst.

Der erstmals im Jahr 1963 von dem französischen Künstler Robert Filliou ausgerufene "Art's Birthday" lieferte dem neuen künstlerischen Leiter des Moers Festivals, Tim Isfort, die Gelegenheit, nicht nur sich selber, sondern auch den seit Beginn dieses Jahres in der Kleinen Allee 10 am Kastellplatz wohnenden, neuen "Improviser in Residence" John-Dennis Renken einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.

Selber Musiker (Bassist), hatte er mit dem normalerweise in Essen lebenden Trompeter Renken und dem ebenfalls neuen Geschäftsführer des Moers Festivals und Gitarristen Claus Arndt für diesen Abend eine interessante musikalische Dreierformation gebildet, die "man ja vielleicht demnächst öfter zu hören bekommt", wie es ein Besucher am Ende der Veranstaltung hoffnungsvoll artikulierte. Die Aussichten darauf sind nicht schlecht.

Laut John-Dennis Renken wird es in diesem Jahr jeden Monat ein Konzert mit ihm an verschiedenen Moerser Standorten geben. Die "Art's Birthday"-Feier am Dienstag war der Auftakt dazu, was neben einer Vielzahl von Moerser Jazz-Freunden auch das WDR-Lokalfernsehen angelockt hatte. Zu Recht, denn mit dem Schlosstheater-Schauspieler Matthias Heße und seiner ehemaligen Kollegin Katja Stockhausen hatten sich auch zwei Nichtmusiker dazu bereit erklärt, den Abend mit originellen dadaistischen und anderen Texten zu bereichern.

Darüber hinaus trug der Essener Maler und Zeichner Xiaochen Luan mit einer spontanen, auf eine Projektionsleinwand übertragenden Malaktion dazu bei, das Ganze zu einer Art "Allround-Performance" zu machen. Dabei ergänzten sich vor allem die Musiker und Schauspieler zu immer wieder neuen, überraschenden Gemeinschaftsaktionen. So trugen zum Beispiel Heße und Stockhausen ein Gedicht über allerlei nicht darin vorkommende Dinge vor, das von den drei Musikern mit entsprechend improvisierten Tönen untermalt wurde. Dafür atmete ein anderes Mal Matthias Heße zu einem Stück der Musiker rhythmisch hauchend ins Mikrofon, oder leitete seine in ein schwarzes Reptilienkostüm gewandete Kollegin mit "Heiß! Kalt! Ganz heiß!" durch die Zuschauerreihen im Schlosstheater.

Die ganze Geburtstagsfeier dauerte knapp eine Stunde und schien sowohl den Besuchern als auch den "Machern" gleichermaßen Spaß zu bereiten. "Das war wirklich ganz außerordentlich. So einen schönen Geburtstag würde ich auch gerne mal feiern", meinte am Ende Zuschauerin Petra Kustermann "Und am besten ist, dass man das jetzt jeden Monat erleben kann."

