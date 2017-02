Karneval in Moers und Umgebung: Die Möhnen sind los

Auftakt des Straßenkarnevals Donnerstag in der Grafschaft: In Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheurdt eroberten zu Altweiber die Möhnen die Rathäuser. Von Unserer Redaktion

Alkoholtechnisch gesehen, war der Zug der 60 Moerser Möhnen von der Sparkasse zum Rathaus ein Abstieg. Gab es bei den Bankern (ausnahmsweise) noch Hochprozentiges, empfing die Närrinnen auf dem Rathausvorplatz ein leibhaftiges Teebeutelgeschwader, in das sich die Mitarbeiter von Bürgermeister Christoph Fleischhauer verkleidet hatten. Insbesondere Obermöhne Brigitte Keller war sichtlich irritiert, dass ihr der Verwaltungs-Chef ausgerechnet einen Blasen- und Nierentee anbot. Immerhin wäre auch noch eine Chili-Variante zu haben gewesen. Tee hin, Beutel her: Zum Schluss gab es doch noch einen richtigen Rathaussturm, bei dem dank Windunterstützung auch etliche Hüte flogen.

Kamp-Lintfort

FOTO: Evers, Gottfried

Die spannende Frage in Kamp-Lintfort: Was trägt die Stadtspitze dieses Jahr an Altweiber? Bürgermeister Christoph Landscheidt und seine Beigeordneten Martin Notthoff und Christoph Müllmann greifen immer wieder die Top-Themen in der Stadt auf. Gestern überraschten sie die Möhnen, die unter Geheul um 14.11 Uhr das Rathaus stürmten, als städtische Oberbauleiter. Denn in Kamp-Lintfort wird in den kommenden Monaten und Jahren viel umgebaut: das Rathaus-Quartier und das neue Viertel "Friedrich Heinrich" auf dem ehemaligen Gelände des Bergwerks West. Da sich die drei Bauleiter aber nicht dabei die Schuhe schmutzig machen wollen, lassen sie sich von lustigen Heinzelmännchen tragen. Doch die Verkleidung des Trios brachte nichts: Die Möhnen erkannten sie sofort, legten sie in Ketten und marschierten zum Festzelt.

Rheurdt

FOTO: Seybert, Gerhard

Lauter Cowboys und Indianer stiefelten gestern durchs Rheurdter Rathaus. Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen hatte sogar einen Revolver im Holster. Doch der Sechsschüsser brachte ihm nichts: Als Sandra Mölders und ihre Möhnen nach einem Zug durch die Gemeinde anrückten, versteckte sich Old Shatterklaus und ließ sich im ganzen Haus suchen. Minuten später wurde er, gefesselt und seines Ratshausschlüssels beraubt, unter wildem Gejohle in den zum Saloon umfunktionierten Ratssaal geführt. Wissend, dass er auch seine Krawatte würde opfern müssen, hatte Schalke-Fan Kleinenkuhnen an diesem Tag ein gelb-schwarzes Exemplar angezogen: "Ein BVB-Schlips, der muss jetzt weg . . ."

Neukirchen-Vluyn

Wegen der Sturmwarnung wurde in Neukirchen-Vluyn im Foyer des Rathauses gefeiert: Doch auch dort zog um 15.11 Uhr ein Sturm auf, als die Möhnen kamen, um sich den Schlüssel von Bürgermeister Harald Lenßen zu holen. Dieser war als Käse verkleidet, die Stadtmitarbeiter trugen Mäusekostüme: "Ohne Mäuse ist alles Käse. Ohne Geld ist es für mich schwierig, die Stadt am Laufen zu halten", sagte er. Die Möhnen sangen Lieder und stürmten die Treppe hoch. Die Mäuse konnten die jecken Frauen nicht aufhalten: An Altweiber regieren eben die Frauen!

