später lesen Moers Diebe wollen 57-Jähriger das "Schlafauto" klauen 2018-02-28T17:52+0100 2018-03-01T00:00+0100

Eine 57-jährige Frau meldete sich Dienstagabend per Handy bei der Polizei. Mehrere Männer wollten an der Mühlenstraße gerade ihren nicht angemeldeten Wagen stehlen. Bei Eintreffen der Polizei stellten die Beamten fest, dass die Moerserin schon seit längerer Zeit in dem Auto wohnt.