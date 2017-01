Moers: Diesel-Umrüstung läuft schleppend

VW-Dieselskandal: Erst ein Bruchteil der mit einer Schummelsoftware ausgestatteten Fahrzeuge ist umgerüstet worden. "Das wird uns noch das ganze Jahr 2017 beschäftigen", sagt Thomas Borusiak, Geschäftsführer des Autohauses Minrath. Von Josef Pogorzalek

Ich hatte es schon geahnt, als ich vor einem Jahr von VW erfuhr, dass mein Auto "betroffen" sei: In dem Passat trickst ein Computerprogramm an den Abgaswerten. Natürlich drückte es VW in seinem Brief vornehmer aus. Jedenfalls wurde mir damals angekündigt, dass bald weitere Infos zur Umrüstung des Autos folgen würden. Daraus ist nun ein Jahr geworden. Wie Millionen anderer VW-Besitzer wurde ich erst jüngst aufgefordert, mich an eine VW-Werkstatt meines Vertrauens zu wenden, um einen Umrüstungstermin zu vereinbaren.

Große Lust dazu verspüre ich nicht. Zwar fühle ich mich verschaukelt, aber das Auto fährt, und die Abgaswerte hatten beim Kauf, ehrlich gesagt, nicht die entscheidende Rolle gespielt. Ähnlich wie mir scheint es vielen anderen Betroffenen zu gehen. Von einem Run auf die Werkstatt könne jedenfalls keine Rede sein, bestätigt Thomas Borusiak. "Die meisten Kunden warten mit der Umrüstung, bis ein normaler Werkstattbesuch anfällt", sagt der Geschäftsführer der Autohaus-Minrath-Gruppe. Borusiak geht davon aus, dass rund 9500 Autos in den Minrath-Häusern am Niederrhein umgerüstet werden müssen. Erst bei 2500 davon seien die Eingriffe bereits erfolgt. "Das wird uns noch das ganze Jahr 2017 beschäftigen."

Was mich im vergangenen Jahr stinkig machte, war, dass VW mich so lange warten ließ, ohne einen Mucks von sich zu geben, warum. Borusiak kann es mir dagegen in wenigen Sätzen erklären: Die Freigabe für die Umrüstung erfolge durch das Kraftfahr-Bundesamt - und zwar für jede Fahrzeugvariante (je nach PS-Zahl, Automatik, Schaltgetriebe, Klimaanlage etc.) einzeln, nach vorherigen Prüfungen. "Insgesamt mussten über 6000 Fahrzeugtypen getestet und freigegeben werden." Das habe eben gedauert. 99 Prozent der Diesel-Fahrzeuge (vor allem VW, aber auch Audi und Skoda) mit der Schummel-Software (allein in Europa sollen es 8,5 Millionen sein) seien jetzt zur Umrüstung freigegeben. Das fehlende Prozent - die neueren Fahrzeuge nach Euro-Sechs-Norm - folge in den nächsten Wochen.

Aktuell hat VW Besitzer von Fahrzeugen mit Zweiliter- und 1,2-Liter-Dieselmotoren angeschrieben. Bei den Zweiliter-Maschinen reiche das Aufspielen einer neuen Software. Borusiak: "Das ist so, als würden sie zu Hause Windows updaten." Bei den kleineren Motoren werde zusätzlich ein Luftgleichrichter eingebaut. "Der ist aus Plastik und kostet fünf oder sechs Euro." Alle Kosten übernimmt VW - auch die für die "Ersatzmobilität", die Kunden bei Bedarf zur Verfügung gestellt wird.

Die Informationspolitik des Konzerns findet auch Thomas Borusiak unglücklich. Der Skandal hat den Ruf der Händler angekratzt. "Wir hatten 400 Kunden, die ihre Verärgerung massiv zum Ausdruck gebracht haben", sagt Borusiak. Die Dunkelziffer der Verärgerten sei aber sicherlich höher. Manche hätten Schadenersatz, andere die Rücknahme ihres Autos gefordert. Auch mit Klagen hatte es Minrath zu tun, die jedoch für das Autohaus glimpflich ausgegangen seien.

Natürlich hat sich die öffentliche Diskussion im Umsatz niedergeschlagen. "Es gibt eine deutliche Zurückhaltung von Privatkunden bei Dieselfahrzeugen. Bei Geschäftskunden spielt das Thema keine so große Rolle." Deutschlandweit habe VW 4,5 Prozent Marktanteil eingebüßt. "Es wird länger dauern, das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen." Ein baldiges Aus für Diesel-Fahrzeuge sieht Borusiak nicht. "Die Grenzwerte werden weiter runtergehen. Aber die Technik ist noch nicht am Ende."

Sollte meine Unlust anhalten, eine Werkstatt aufzusuchen, werde ich irgendwann einen Erinnerungsbrief erhalten, erklärt mir Borusiak. Das Kraftfahr-Bundesamt halte mithilfe der von den Werkstätten übermittelten Fahrgestell-Nummern nach, ob tatsächlich jedes Fahrzeug umgerüstet wird. Ob säumige Fahrzeughalter irgendwann Konsequenzen befürchten müssen, wisse noch niemand. Der Minrath-Chef führt mich in die Werkstatt, wo Kfz-Mechatroniker Amir Dzudanovic die Motorhaube eines Diesel-Passats geöffnet hat - sieht aus wie meiner, sogar die Farbe stimmt. Mit einer Klemme schließt Dzudanovic ein Laptop an eine Steuereinheit im Motor an. In einer halben bis einer Stunde wird die neue Software aufgespielt sein. Das Auto werde danach weniger Schadstoffe ausstoßen, versichert mir Borusiak. "Es verliert keine Leistung und verbraucht nicht mehr Benzin."

Vielleicht bringe ich meine Dreckschleuder doch mal vorbei. Bald. Demnächst. Irgendwann.

