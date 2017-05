später lesen Moers Eheleute Will feiern heute Eiserne Hochzeit 2017-05-02T18:42+0200 2017-05-03T00:00+0200

65 Jahre ist es nun her, dass sich Heinz Will, geboren in Neu-Teschen, und Gertrud Fenske, gebürtig aus Zempelburg, am 3. Mai 1952 vor dem Standesamt Homberg das Ja-Wort gaben. Auf der Flucht aus Ost- und Westpreußen hatten sich die beiden kennengelernt, sich aber wieder aus den Augen verloren. In Fulda führte sie das Schicksal erneut zusammen, und sie trafen sich erstmals auf einer Karnevalsveranstaltung wieder. Seitdem sind die beiden ein Paar. Die beiden zogen nach Moers. Der gelernte Schmied fand eine Anstellung im Bergbau und seine Frau half in einem Unternehmerhaushalt.