später lesen Serie Hier Bedient Der Chef Noch Selbst Ein Geschenkeladen als Schatzkiste FOTO: Klaus Dieker FOTO: Klaus Dieker Teilen

Twittern





2017-02-09T18:08+0100 2017-02-10T00:00+0100

In einem 200 Jahre alten Hinterhaus an der Fieselstraße in der Moerser City hat Christine Reps ihr Geschäft. Seit Jahren schon unterstützt sie zusammen mit ihrer Kundschaft das Moerser Frauenhaus. Von Hedi Meinecke