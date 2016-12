Serie Aus Römischen Trümmern Erbaut: Eine Wundergeschichte aus wirrer Zeit

Nachdem 1605 der große Stadtbrand Moers zu großen Teilen in Schutt und Asche gelegt hatte, loderte dort eine andere Glut: religiöser Wunderglaube. Die RP stellt heute eine weitere Folge aus dem Buch "Aus römischen Trümmern erbaut" vor. Von Diana Finkele

Menschen von nah und fern pilgerten nach Moers, um das "Gotteswunder" zu bestaunen: Eva Vliegen, die Frau, die lebte, ohne zu essen und zu trinken. An jedem dritten Tag bei Sonnenaufgang, so wusste man zu berichten, erscheine Eva Vliegen ein Engel, der ihren Mund mit süßem Tau befeuchte. Was war dran an der Wundergeschichte? Eva Vliegen wurde um 1574/75 geboren und hatte als Kind Kühe gehütet. Als der Truchsessische Krieg ausbrach, verwaisten viele Höfe, und viele Äcker lagen brach. Eva Vliegen, deren Eltern beide verstorben waren, verbarg sich in den Büschen und ernährte sich von wilden Feldfrüchten und Beeren. Nach der Vertreibung der Spanier 1597 nahmen ihre in der Moerser Neustadt lebende Tante und deren Mann das Mädchen bei sich auf. Da sie sich längere Zeit kümmerlich ernährt hatte, vertrug Eva Vliegen nur wenig Nahrung.

So entstand der Eindruck, das Mädchen würde ohne Essen und Trinken leben. Die geschäftstüchtige Tante befeuerte dieses Gerücht. Sie und ihr Mann sagten 1608 vor dem Moerser Gericht aus, ihre Nichte habe anfänglich nur ein wenig gegessen und einen oder drei Löffel Wasser alle drei Wochen getrunken. Nach zwei Jahren schließlich habe sie sich von allen Speisen und Getränken entwöhnt und lebe seit elf Jahren völlig ohne zu essen und zu trinken. Sogar die acht Jahre zuvor verstorbene Gräfin Walburgis führt die Tante quasi als Zeugin an: Die Gräfin habe im Jahr 1599 Eva Vliegen im Lustgarten eine Kirsche zu essen gegeben. Darauf sei die junge Frau so schwach geworden, dass sie in eine schwere Krankheit gefallen sei. Nach diesen Aussagen stellte der Moerser Magistrat ein Attest aus - so war das Wunder amtlich bestätigt und verbreitete sich über Flugschriften in halb Europa.

Warum war man bereit, an ein Wunder zu glauben? Den Wirren des Truchsessischen Krieges war eine elfjährige spanische Besetzung gefolgt. Eine weitere Pestwelle durchzog die Stadt, und die legitime Herrscherin, Gräfin Walburgis, verstarb zwei Jahre nach ihrer Rückkehr nach Moers. Nach ihrem Tod ging der Streit um die Grafschaft weiter, und wer konnte wissen, was die neue Herrschaft der Oranier bringen würde? Schließlich der Stadtbrand, der kaum ein Haus in der Altstadt verschont hatte: Die Wundergeschichte der Eva Vliegen fiel auf den fruchtbaren Boden tiefer Verunsicherung. Zwar hatte es auch Skeptiker gegeben, aber offensichtlich war es gelungen, diese zu täuschen: Pastor Konrad Velthusen soll Eva Vliegen 13 Tage lang im Pfarrhaus Tag und Nacht unter Beobachtung gehalten haben. Da er ihr aber keinen Betrug habe nachweisen können, sei der reformierte Pastor anschließend selbst von dem vermeintlichen Wunder überzeugt gewesen. Auch der berühmte Chirurg Wilhelm Fabricius (Wilhelm Fabry) hatte Eva Vliegen aufgesucht und sich mit ihrem Fall befasst.

Doch die Täuschung flog erst auf, als die Tante 1628 starb. Der Moerser Prediger Theodor Scriba roch den Betrug buchstäblich bei einem Krankenbesuch. Man durchsuchte die Wohnung, fand Lebensmittel im Schrank und einen Pott, in dem sie ihre Exkremente gesammelt hatte. Eva Vliegen hatte sich über Jahrzehnte heimlich von Weißbrot und Kuchen ernährt. Ihre Tante hatte ihr die Nahrungsmittel zugesteckt. Das Moerser Haupt- und Stadtgericht verurteilte die Hungerkünstlerin zu öffentlicher Geißelung, Pranger und Ausweisung. Der Landesherr Friedrich Heinrich von Oranien ließ jedoch Gnade vor Recht walten. Er begnadigte Eva Vliegen, da sie nur ein "einfältiges altes Weib" sei. Am 10. Juni 1637 starb Eva Vliegen eines natürlichen Todes. "Eva fliegen die uber die zwei und dreisßig jahr die gantze welt, mit schendlichen lugen und lesterungen des Namens Gottes, betrogen", wie das Kirchenbuch der Evangelischen Kirchengemeinde wenig schmeichelhaft festhielt.

In einem Amsterdamer Panoptikum lebte Eva Vliegen noch einige Jahrhunderte weiter: Als Wachsfigur "Bessie" aus Moers, die auf frischer Tat ertappt wird. Sie konnte den Arm heben und sich Krümel vom Mund wischen.

