Die Winterzeit ist da, die Menschen bedecken ihre Köpfe wieder. Wir haben in der Moerser Innenstadt Menschen mit Mütze angesprochen. Was tragen Sie da und warum?



Nicky Langbein: „Ich trage die Mütze, weil mir erstens immer kalt am Kopf ist und zweitens, weil man mit so einer Mütze viel mehr auffällt.“





Nicky Langbein: „Ich trage die Mütze, weil mir erstens immer kalt am Kopf ist und zweitens, weil man mit so einer Mütze viel mehr auffällt.“ Die Winterzeit ist da, die Menschen bedecken ihre Köpfe wieder. Wir haben in der Moerser Innenstadt Menschen mit Mütze angesprochen. Was tragen Sie da und warum?Nicky Langbein: „Ich trage die Mütze, weil mir erstens immer kalt am Kopf ist und zweitens, weil man mit so einer Mütze viel mehr auffällt.“ weniger