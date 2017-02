Moers: Erster Fernbushalt in Moers: Holland prüft

Erster Fernbushalt in Moers: Holland prüft

Die Chancen, dass bald Fernbusse von Moers aus nach Amsterdam und Leipzig fahren, steigen. Die endgültige Genehmigung wird von Amsterdam aus erteilt. In Moers würde der Bus direkt in Bahnhofsnähe halten. Von Sebastian Peters

Das Fernbusunternehmen Flixbus plant den Start einer Linie Amsterdam - Moers - Leipzig ab Frühjahr/Sommer. Was die Stadtverwaltung der Politik bereits im Ausschuss mitgeteilt hatte (wir berichteten), bestätigte Marika Vetter, Sprecherin von Flixbus aus München, jetzt auf Anfrage unserer Redaktion. Die Streckenführung sei bereits beantragt. Es wäre der erste Fernbushalt in Moers. Einen endgültigen Starttermin kann Flixbus noch nicht mitteilen. "Wir warten noch auf eine offizielle Genehmigung der Behörden."

Flixbus ist der größte deutsche Fernbusanbieter. Er kommt nach neuen Untersuchungen des Berliner Marktforschungsinstituts Iges auf einen Marktanteil von 90 Prozent der Fahrplankilometer. Der Druck in der Branche steigt. Die ersten Fernbuslinien kürzen ihr Streckenangebot bereits wieder. Flixbus übernahm auch die Rivalen Megabus und Postbus. Eine Konkurrenz seien die Fernbusse besonders für die Bahn und die Billigflieger, so die Studie.

Auf der geplanten Moerser Route würden die Busse nach erster Planung folgende Städte anfahren: Amsterdam, Nijmegen, Moers, Krefeld, Mönchengladbach, Düsseldorf, Leverkusen, Bergisch Gladbach, Siegen, Wetzlar, Gießen, Marburg, Alsfeld, Erfurt, Jena, Leipzig. Haltepunkt in Moers wäre an der Vinzenzstraße, Nähe Bahnhof. Die Stadt Moers erklärte, dass zusätzliche Investitionen der Stadt für einen Fernbushalt nicht nötig wären. Auch Umbauten wären nicht nötig. Flixbus ist das bisher einzige Unternehmen, das einen Fernbushalt in Moers beantragt hat.

Es ist ein komplizierter Weg, den das Genehmigungsverfahren nehmen muss: Weil Amsterdam Start- und Zielpunkt der Buslinie ist, wird dort die endgültige Genehmigung erteilt. Alle Kommunen, die auf dem Weg liegen, müssen aber ihr Einverständnis erteilen. Für NRW hat die Abfrage die Bezirksregierung Düsseldorf unternommen. "Wir haben das Einverständnis aller Kommunen. Auch Moers hat sein Einverständnis erklärt", teilte eine Sprecherin der Bezirksregierung mit. Die gesammelten Stellungnahmen hat die Bezirksregierung nach Leipzig gesendet, wo auch die Stellungnahmen aus den anderen Bundesländern eintreffen. Von dort aus werden sie an die Niederlande gesendet.

In Fahrtrichtung Leipzig würden die Busse montags und freitags um 14.25 Uhr und samstags um 15.25 Uhr angefahren. In Fahrtrichtung Amsterdam wäre die Abfahrt donnerstags und samstags jeweils um 14.35 Uhr. Sonntags würde die Reise in Moers um 17.25 Uhr starten.

Das Unternehmen Flixbus bietet europaweit Busfahrten an und gehört zur FlixMobility GmbH. Es besteht seit 2013. Tausend Ziele in 20 Ländern werden angesteuert, in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien, Belgien, Luxenburg, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Ukraine, Rumänien, Polen, Dänemark, Schweden und Großbritannien. 1000 Mitarbeiter werden beschäftigt, darunter 4000 bis 5000 Busfahrer bei 250 regionalen Buspartnern.

Quelle: RP