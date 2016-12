Moers: Feuerwehr feiert ihre langjährigen Mitglieder

Beim Kameradschaftsabend des Löschzuges Schaephuysen wurden mehrere Feuerwehrmänner geehrt.

Im Rahmen des Kameradschaftsabends des Löschzuges Schaephuysen sind einige Feuerwehrmänner für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt worden.

Oberfeuerwehrmann Patrick Bring erhielt die Ehrennadel in Bronze des Verbands der Feuerwehr NRW für zehnjährige Mitgliedschaft in dem Löschzug. Patrick Bring trat 2006 in die Jugendfeuerwehr ein und arbeitet seit Übernahme in den Löschzug in der Kinder- und Jugendfeuerwehr als Betreuer mit.

Brandoberinspektor Markus Gehrmann und Brandmeister Frank Hoyer können bereits auf eine 35-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr zurückblicken und wurden mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold des Landes NRW ausgezeichnet.

Beide Kameraden haben nach dem Besuch von Lehrgängen am Institut der Feuerwehr in Münster Führungsaufgaben übernommen und leiten die Geschicke des Löschzuges mit. Markus Gehrmann ist seit April 2012 stellvertretender Löschzugführer in Schaephuysen.

Ehrenoberfeuerwehrmann Helmut Brand ist seit stolzen 60 Jahren Mitglied der Feuerwehr. Er erhielt die Ehrennadel des NRW-Verbands der Feuerwehr in Gold unter anhalten Applaus der Anwesenden. Auch als Mitglied der Ehrenabteilung gehört die Feuerwehr weiterhin zu Helmut Brands Interessen, und so besucht er regelmäßig die Veranstaltungen des Löschzuges. Durch seine kameradschaftliche Art ist Helmut Brands bei Alt und Jung sehr beliebt.

Der Rheurdter Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen dankte den Jubilaren für die langjährige ehrenamtliche Arbeit in der Feuerwehr und überreichte die Urkunden des Landes Nordrhein-Westfalen und des Verbands der Feuerwehr NRW. Gleichzeitig dankte Bürgermeister Kleinenkuhnen allen Mitgliedern des Löschzuges Schaephuysen für die ehrenamtliche Arbeit in diesem Jahr.

Quelle: RP