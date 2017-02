später lesen Moers Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus Teilen

Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Freitag mehrere Menschen aus einem brennenden Haus an der Hadrianstraße in Asberg gerettet. Anwohner waren kurz vor drei Uhr durch einen lauten Knall geweckt und auf die Flammen aufmerksam geworden. Der Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss muss schon längere Zeit getobt haben, der Knall rührte vermutlich von einer berstenden Isolier-Fensterscheibe her. Die Hitze war so stark, dass die Dekoration im Garten schmolz.