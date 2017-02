Moers: Fidelio-Karnevalisten feiern fröhliche 66 Jahre

370 geladene Gäste kamen zur Geburtstagsfeier, die Stil hatte und gleichzeitig locker-flockig verlief. Christian Behrens hielt eine Laudatio auf die Erste Große Grafschafter Karnevalsgesellschaft 1951 Moers. Von Peter Gottschlich

Das größte Geburtstagsgeschenk brachte Christoph Fleischhauer mit, als die Karnevalsgesellschaft Fidelio am gestrigen Nachmittag ihren 66. Geburtstag groß feierte. "Wir werden 2017 einen Nelkensamstagszug erleben", sagte der Moerser Bürgermeister im Kulturzentrum Rheinkamp in Anbetracht der erhöhten Sicherheitsauflagen. Als der Kamp-Lintforter Prinz Jörg I., der mit seiner Prinzessin Elli I. gekommen war, vor 370 geladenen Gästen nachfragte, ob der Bürgermeister schon Kamelle bestellt habe, antwortete dieser humorvoll, er fahre auf dem Wagen der Lusticana mit. Deshalb tauche seine Bestellung nicht gesondert auf.

Wie dieser Dialog lief das närrische Jubiläum locker-flockig ab. Es moderierten Präsident Dieter Böhl und Vizepräsidentin Michaela Reinecke. Gleichzeitig hatte es Stil, weil es unter einem Konzept stand. Dieses war zwar nirgendwo festgeschrieben, aber zu spüren. Festredner Christian Behrens formulierte es für die Tanzgarden der Ersten Großen Grafschafter Karnevalsgesellschaft 1951 Moers so: "Bis heute tanzt man sich nach vorn. Fidelio wird stets neu gebor'n." Der Moerser Wortkünstler, der mit seinem Programm "Kleine Welten" am gesamten Niederrhein einen guten Namen hat, trug als Senator eine gereimte Laudatio vor, wie schon vor drei Wochen, als die Fidelio Dirk Elfgen als neuen Senator aufgenommen hatte.

"Schon immer war am Niederrhein - das Beste eher klein und fein", stellte der Laudator in seiner Rede fest. "In Asberg fing es damals an, was sich heut' sehen lassen kann. Das Narrenschiff war leicht zu lenken: ,Nicht an sich denken, Freude schenken.' Es wurd' getanzt, gebützt, gelacht. Der Karneval war handgemacht." Christian Behrens schloss seine brillante Laudatio, die von den Narren mit viel Applaus bedacht wurde, mit den Sätzen: "Die Zeit verging, doch eines bleibt. Wenn man gemeinsam Schönes treibt, fidel und froh durchs Leben geht - und lachend zueinander steht, dann sagt man es und meint es so: Hoch lebe die Fidelio!"

Er hatte in seiner gesamten Festrede den Gedanken mitschwingen lassen, Fidelio werde "stets neu gebor'n". Diesen setzten die Garden und Gruppen der Schwarz-Gelben gestern tänzerisch um. Sie hatten zu jedem Jahrzehnt, das die Fidelio durchlebte, passende Musik ausgesucht, um dazu zu tanzen, zum Beispiel Rock'n'Roll zum "Jail House Rock" für die 1950er Jahre.

Auch das weitere fünfstündige Programm war locker-flockig geplant worden. Das Publikum erlebte unter anderem die Musikschau der Rhienstädter aus Uerdingen, die Travestieshow mit Chris Hausman, den Auftritt des Grafschafter Prinzenpaares Klaus II. und Jenny I, den Showtanz der Shadows und auch den Gardetanz der Stadtgarde.

Die zahlreichen Ordensverleihungen wurden zusammengefasst, darunter waren fünf hochrangige. Rainer Fischer verlieh als stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Linksrheinischer Karneval den LRK-Orden in Silber an Dieter Hausmann, Prinz der Session 2007/2008, und an Dieter Böhl, seit 2012 Präsident der Fidelio. Außerdem hatte er als Vorstandsmitglied des Bundes Deutscher Karneval die BDK-Orden in Gold für Gerhard Stube sowie Willi Kubiak dabei. Ferner überreichte Hansi Kitzhofer als Präsident des Kulturausschusses Grafschafter Karneval Monika Schmidt, die lange Vizepräsidentin der Fidelio gewesen war, den Verdienstorden des Kulturausschusses in Gold. Die KG Fidelio erlebte eine gelungene Geburtstagsfeier.

Quelle: RP