Moers: Fotostudio Barth eröffnet Ableger

Den meisten Moersern dürfte dieser Name bereits bekannt vorkommen, denn es handelt es sich dabei um den Ableger des gleichnamigen Ladens am Neumarkt 3. Inhaber sind auch hier Martin Barth und seine Frau Sabrina, die das neue Studio leiten wird. "Wir haben uns dazu entschieden, den Laden aufzumachen, weil viele Kunden gezielt nach Passfotos gefragt haben", erzählt Martin Barth. "Oftmals sind sie dann in Eile, so dass wir ihnen den Weg verkürzen."

Wo früher eine Trinkhalle war, hängen heute rote und weiße Luftballons über dem Schaufenster des kleinen Ladens und weisen Passanten auf die Neueröffnung hin. "Die Trinkhalle stand lange Zeit über leer - da kam mir die Idee des Ablegers von unserem Fotostudio", sagte Barth. Nadine Mallmann gehört zu den ersten Kunden: "Mir gefällt der Laden sehr gut. Man kommt schnell dran und es liegt genau auf meinem Weg."

Das neue Fotostudio orientiert sich bei seinen Öffnungszeiten am Bürgerbüro: Montag bis Freitag 8-17 Uhr, Donnerstag bis 18 Uhr sowie Samstag 9-13 Uhr. "Bei unserem Laden standen nämlich Kunden bereits um 8 Uhr auf der Matte", sagte Martin Barth.

Quelle: RP