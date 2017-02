Rheurdt/Kreis: Glasfaser: Rheurdt will Fördermittel

Glasfaser: Rheurdt will Fördermittel

Mit öffentlichen Geldern sollen "weiße Flecken" schnelles Internet bekommen.

Kleve (s-g/zel) Die Gemeinde Rheurdt beteiligt sich mit 14 weiteren Kommunen im Kreis an einem Förderantrag für den Breitbandausbau. Dabei geht es um Programm, das die Infrastruktur der ländlichen Region verbessern soll.

"Es geht um die sogenannte Weißen Flecken", erklärt Rheurdts Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen. Der Bund finanziert das Programm zu 50 Prozent, 40 Prozent kommen vom Land, den Rest tragen die Kommunen als Eigenanteil. "Für die Gemeinde Rheurdt wäre das voraussichtlich eine Summe von 170.000 Euro", sagt Kleinenkuhnen. Insgesamt geht es im Kreis Kleve um ein Volumen von rund 63 Millionen Euro. Die Städte und Gemeinden müssten also zusammen 6,3 Millionen Euro aufbringen. Es geht um 7500 Anschlüsse. Welche Bereiche ausgewählt wurden, sollen die Bürger im Laufe des Jahres erfahren. Das Glasfasernetz wird nur bis zur Grundstücksgrenze gelegt, die Kosten für den Anschluss ins Haus müssen die Bürger tragen.

Derweil wirbt das Unternehmen Deutsche Glasfaser weiter in Rheurdt und Schaephuysen dafür, dass Bürger sich für einen Anschluss entscheiden und somit eine Quote von 40 Prozent in den Ortschaften erreicht wird. Diese ist die Voraussetzung für eine Investition des Unternehmens, dessen Vorstoß auch durch die Gemeindeverwaltung unterstützt wird.

Während in benachbarten Orten wie Nieukerk oder Sevelen die 40-Prozent-Quote bereits erreicht ist, sieht es laut der Internetseite des Unternehmens in Rheurdt (19 Prozent) und Schaephuysen (23 Prozent) noch nicht so aus. Die Deutsche Glasfaser hatte die Frist für die Bürger daher bis zum 3. April verlängert.

Die Förderanträge des Kreises und der Vorstoß der Deutschen Glasfaser überschneiden sich nicht, versichert der Rheurdter Bürgermeister. "Im Gegenteil, bei den Förderanträgen geht es nur um solche Außenbereiche, in denen keine privaten Unternehmen aktiv sind." Diese entlegenen Bereiche sollen dank der öffentlichen Mittel in den nächsten drei Jahren auf einen Wert von 30 Mbit/s gebracht werden.

Quelle: RP