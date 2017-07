später lesen Moers Gymnasium Rheinkamp - Exhibitionist zeigt sich erneut 2017-07-05T15:05+0200 2017-07-05T15:01+0200

Erneut hat sich ein Mann am Rheinkamper Gymnasium in Moers in schamverletzender Weise Schülerinnen gezeigt. Offenbar handelt es sich um den Mann, der am gleichen Ort zuletzt schon mehrfach auffällig geworden war.