Moers Haftbefehl gegen flüchtigen Messerstecher

Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach dem flüchtigen Montaser C. Der 15-Jährige steht im Verdacht, einen 16-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Gegen Montaser C. liegt ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Er war am Dienstagabend mit einem Mitbewohner einer Wohngruppe an der Wilhelm-Müller-Straße in Moers in Streit geraten und hatte diesem dann mit einem Messer in den Bauch gestochen.