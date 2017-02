Moers: Irrtum: Müllabfuhr holt Briefkasten ab

Kurioser Fall in Hülsdonk: Corinna Marißen-Dürkop vermisste plötzlich ihren Standbriefkasten im Retro-Look, der vor dem Haus gestanden hatte. Dann stellte sie fest: Die Enni hatte ihn samt Inhalt versehentlich mit dem Sperrmüll abgeholt. Von Sebastian Peters

Es war zwar ein Postkasten im Retro-Look, also auf alt getrimmt. So alt, das Corinna Marißen-Dürkop ihn unbedingt loswerden wollte, war er dann allerdings noch nicht. Am vergangenen Mittwoch war Sperrmülltag in Hülsdonk. Auch Corinna Marißen-Dürkop hatte Sperrmüll angemeldet: eine alte Couch, eine Kommode -was man so auf den Sperrmüll stellt. Dass die Enni dann allerdings gleich auch den Standbriefkasten samt Postinhalt mit entsorgen würde, damit hatte Corinna Marißen-Dürkop nicht gerechnet.

"Den Briefkasten hatten meine Kinder mir vor zwei Jahren zum 50. Geburtstag geschenkt. Er hat mir sehr gefallen. Ich habe ihn nach draußen gestellt und mit Steinen beschwert, damit er nicht umfallen konnte. Vielleicht hätte ich ihn besser andübeln sollen, aber dazu bin ich technisch zu wenig begabt", sagt Corinna Marißen-Dürkop, die ein Versicherungsstudio betreibt.

Der Postverkehr ist in ihrem Job wichtig für die Moerserin, die neben dem alten Standbriefkasten vor dem Haus auch noch einen Briefschlitz in ihrer Tür hat. Am Donnerstag wunderte sie sich plötzlich über den Berg an Post, der sich da in ihrem Briefschlitz befand. "Eigentlich liegt die meiste Post immer vorne im Standbriefkasten." Sie schaute nach draußen vor die Tür und sah, dass der alte Briefkasten fehlte.

Corinna Marißen-Dürkop verfasste am Donnerstag erst eine Suchmeldung bei Facebook. Dort schreibt sie: "Wenn irgendwo so ein Briefkasten auftaucht, bitte denkt an mich. Wenn ihn jemand aus Versehen mitgenommen hat, bitte wieder bringen. Die Post ist wichtig. Und ich habe den Briefkasten von meinen Kindern zum Geburtstag bekommen. Falls er bis morgen nicht wieder auftaucht, werde ich Anzeige bei der Polizei erstatten müssen." Sie rief dann auch bei der Enni-Zentrale an. Dort habe man ihr zunächst gesagt, dass die eigenen Sperrmüllteams keinen Briefkasten einpacken würden. Es müsse einen anderen Grund geben. Als die Moerserin insistierte, forschte man bei der Enni nach. Letztlich bestätigte das Unternehmen ihr, dass der Briefkasten versehentlich mit dem Sperrmüll abgeholt worden war, samt Inhalt. "Der Briefkasten war inzwischen in der Presse und ist wohl längst zur Müllverbrennungsanlage Asdonkshof gebracht", sagt Marißen-Dürkop. "Das Einzige, was mich wirklich besorgt, ist, dass ich nicht weiß, welche Post sich im Briefkasten befand."

Enni-Sprecher Holger Kleinekort teilte gestern auf Anfrage mit: "Unsere Mitarbeiter haben dienstleistungsorientiert gehandelt. Der Briefkasten war nicht verankert. Wir haben den Fall unserer Versicherung übergeben. Die prüft den Fall jetzt. Gegebenenfalls wird er ersetzt."

Rund 280 Euro kostet der Briefkasten "Standbriefkasten Antik Jugendstil Mod6" der Firma Casa Padrino. Corinna Marißen-Dürkop weiß schon jetzt, dass sie sich das gleiche Modell noch einmal kaufen wird - allein schon deshalb, weil es ein Geschenk ihrer Kinder war. "Diesmal bin ich aber schlauer. Dann werde ich den Briefkasten sofort festdübeln lassen."

Quelle: RP