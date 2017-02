Moers: Jobscouts bringen Flüchtlinge in Betriebe

Jobscouts bringen Flüchtlinge in Betriebe

Der Caritasverband Moers-Xanten startet neues Projekt. Vier Jobscouts sollen in den nächsten zwei Jahren 240 Menschen begleiten. Partner fand die Caritas bei der Handwerkskammer und der Volksbank Niederrhein. Von Josef Pogorzalek

Flüchtlingen zu Arbeit verhelfen und Handwerksbetrieben geeignete Arbeitskräfte vermitteln: Darum geht es beim Projekt "Jobscout". Gestern stellte der Caritasverband Moers-Xanten es vor. Vier Caritas-Mitarbeiter teilen sich ab sofort zwei Vollzeitstellen. "Wir bauen Brücken zwischen den Betrieben und den Flüchtlingen", sagte gestern Dörte Dreher-Peiß, einer der Jobscouts und Leiterin des Projekts, das zwei Jahre lang vom Deutschen Hilfswerk gefördert wird. Die ersten Betriebe hätten sich gemeldet.

Die Jobscouts arbeiten zusammen mit Arbeitsagentur, Jobcenter und dem speziell für die Integration von Flüchtlingen gebildeten "Integration Point". Weitere Partner fand die Caritas bei der Handwerkskammer und der Volksbank Niederrhein, die vor zwei Jahren den "Dialog für Ausbildung" ins Leben gerufen haben. Auch dabei geht es darum, den Handwerksbetrieben im Kreis zu helfen. "Es fehlen Auszubildende", sagte gestern Volksbank-Chef Guido Lohmann. Trotzdem scheuten sich manche Betriebe, Flüchtlinge einzustellen, weil es ihnen zum "kompliziert" sei. Günter Bode von der Handwerkskammer ergänzte: "Wir brauchen jemanden, der nah an den Betrieben ist und weiß, wie ein Handwerker tickt."

Ein solcher Branchenkenner ist auf jeden Fall Andreas Lämmerzahl. Der Fliesenleger hatte früher eine eigene Firma. Jetzt ist er einer der vier Caritas-Jobscouts. Seine Kolleginnen decken weitere Branchen ab: Dörte Dreher-Peiß kennt sich im sozialen Bereich aus, Alice Püpplichhuisen kommt aus der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, eine weitere Kollegin hat eine kaufmännische Ausbildung.

Kontakte zu Flüchtlingen, die ein Praktikum, eine Ausbildung oder Arbeitsstelle suchen, knüpft die Caritas zum Beispiel über die Migrationsberatung. Die Jobscouts vermitteln, wo nötig Sprachkurse, helfen bei der Bewerbung, bringen die Flüchtlinge morgens zum Betrieb und holen sie am Feierabend ab. Es gehe auch darum, Abläufe einzuüben, die vielen Menschen aus anderen Kulturkreisen nicht vertraut seien. "Die Menschen, die zu uns kommen, haben von der dualen Ausbildung nicht gehört", sagte gestern Christian Parnitzke vom Integration Point in Moers. Geduld und ein langer Atem seien nötig, wolle man sie nicht von einem Hilfsjob zum nächsten schieben, sondern langfristig beschäftigen.

240 Menschen wollen die vier Jobscouts in den nächsten zwei Jahren begleiten. Was nicht bedeute, dass für alle eine Arbeit gefunden wird. "Die Begleitung kostet Zeit, man darf den Erfolg nicht an Fallzahlen messen", sagte Dörte Dreher-Peiß.

Das ist die Telefonnummer zum Kontakt für interessierte Betriebe in der Region: 0176 15430183 (Dörte Dreher-Peiß).

Quelle: RP