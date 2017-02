Ein 15 Jahre alter Jugendlicher soll in der Nacht zu Mittwoch in einer Jugendwohngruppe einen 16-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht.

Der Vorfall passierte an der Wilhelm-Müller-Straße in Moers-Mattheck. Dort gibt es mehrere Wohngruppen für Jugendliche. Der 15-Jährige soll erst seit kurzem in der Wohngruppe leben und gegen 23 Uhr nach Hause gekommen sein. Ein Betreuer ließ ihn laut Augenzeugen in die Wohnung. Kurz darauf hörte ein Betreuer Hilferufe und fand den 16-Jährigen verletzt am Boden.

Der Jugendliche musste in einer Klinik operiert werden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestand am Mittwochmorgen nicht. Über die Hintergründe der Tat wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern.

Die Duisburger Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter, der flüchtete, blieb in der Nacht zum Mittwoch zunächst erfolglos.

