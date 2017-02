Moers: KFZ-Zulassungsstelle: CDU kritisiert "Angstmacherei"

Die mögliche Schließung der KFZ-Zulassungsstelle in Moers und die Verlagerung nach Wesel, wie sie die Gemeindeprüfungsanstalt vorgeschlagen hatte, sorgt weiter für Wirbel.

Am Freitag haben Linke und die Grafschafter in Moers sich für einen Erhalt ausgesprochen. Frank Berger, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag, kritisierte wiederum den Vorstoß der SPD in Rheinkamp, die eine Bürgerbefragung angekündigt hat. Er warf den Moerser Genossen "Angstmacherei mit postfaktischer Politik" vor. Die Koalition aus CDU, FDP und Grünen im Kreistag könne auf Basis des GPA-Berichts schon im Haushaltsjahr 2017 670.000 Euro sparen, bis 2021 wären sogar bis zu 20 Millionen Euro Einsparungen möglich. Ob die KFZ-Zulassungsstelle wirklich geschlossen wird, sei noch nicht entschieden. Gemeinsam wollen die Fraktionen die Vorschläge auf 79 Handlungsfeldern sichten. Frank Berger: "Dieser Prozess ist zurzeit in vollem Gange. Am Ende werden wir genau abwägen."

(sep)