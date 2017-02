Moers: Klassenfahrt zur Maschinenhalle

Grafschafter Museums- und Geschichtsverein beteiligt sich mit Schacht IV an den Heimat-Touren NRW. Von Anja Katzke

Die NRW-Stiftung lädt 2017 wieder Schüler ein, auf Heimat-Tour zu gehen und die Schönheiten des Landes zu entdecken - vom Schloss Drachenburg in Königswinter über das Neanderthal Museum in Mettmann bis zum Weißstorchmuseum in Petershagen. Auch Schacht IV der Zeche Rheinpreußen in Moers gehört zu den Zielen der Klassenausflüge. Die Heimat-Touren NRW gehen in diesem Jahr in die dritte Runde. Für Schulklassen aus Nordrhein-Westfalen lohnt sich ein Besuch des Schachtes IV in Moers doppelt: Die NRW-Stiftung erstattet die Fahrtkosten, der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein, der das Industriedenkmal an der Zechenstraße in Moers ehrenamtlich betreut, bietet die kostenlose Führung durch ein Stück Moerser Bergbaugeschichte. Das Fördergerüst von Schacht IV ist das letzte übertägige Zeugnis des einstmals so ertragreichen Rheinpreußen-Bergbaus, dessen Erfolgsgeschichte 1851 mit ersten Probebohrungen durch den Geheimen Kommerzienrat Franz Haniel bei Homberg begann.

Schacht IV ging als das Goldschächtchen in die Moerser Bergbaugeschichte ein. Es war der erste Schacht, mit dem das Unternehmen Geld verdiente. Mit den Gewinnen wurde der Ausbau des Unternehmens vorangetrieben. Zu Spitzenzeiten arbeiteten auf Schacht IV mehr als 3000 Männer. 1907 beschäftigte Rheinpreußen auf fünf Schächten 8959 Bergleute, die Kohleförderung belief sich auf rund 2,2 Millionen Tonnen. Auch auf der Tagesanlage, die um 1904/05 errichtet wurde, hielten die neuesten technischen Entwicklungen Einzug - besonders im Bereich der Elektrizität und des Maschinenbaus. Im Fördermaschinengebäude ging ab 1906 eine der ersten elektrisch angetriebenen Fördermaschinen im Ruhrgebiet in Betrieb. Sie ist heute das Prunkstück des dort eingerichteten Industriemuseums.

Bis in die 1990er Jahre wurde das schwarze Gold aus dem 93,5 Quadratkilometer großen ersten linksrheinischen Grubenfeld gefördert. Insgesamt waren neun Schächte nötig, um das gigantische Areal zu erschließen. Im September 1997 wurde das Fördermaschinenhaus an der Zechenstraße 50 in Moers von der Ruhrkohle AG an ein privates Unternehmen verkauft. Im Kaufvertrag wurde der Landesstiftung ein Dauernutzungsrecht eingeräumt. Dieses Nutzungsrecht hat sie dem Museums- und Geschichtsverein (GMGV) übertragen. Der GMGV führte als Bauherr mit finanzieller Unterstützung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, des Landes NRW und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung die Renovierung des sich im originalen Zustand des Jahres 1906 befindlichen Fördermaschinenhauses durch. Das Fördergerüst wurde unter der Bauleitung der RAG restauriert. Das Besondere an den Führungen im Schacht IV ist, dass viele der ehrenamtlichen Helfer des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins selbst im Bergbau tätig waren. Schacht IV ist von Mai bis Ende Oktober immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Angebot gilt für Schulklassen aller Schulformen, Jahrgangsstufen und Fachrichtungen. Die NRW-Stiftung übernimmt für Schulklassen die Fahrtkosten, wenn Klassenausflüge zu einem der geförderten Natur- oder Kulturprojekte führen. Zu den rund 310 landesweiten Zielen gehören Museen, Ausstellungen, Naturschutzzentren und Biologische Stationen.

Online-Plattform: www.nrw-stiftung.de/projekte/heimattouren. Anmeldung beim Grafschafter Museums- und Geschichtsverein per Mail an info@gmgv-moers.de.

Quelle: RP