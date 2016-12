mehr

Eine Sturmwarnung sorgt Anfangfür die Absage diverser Karnevalszüge in Nordrhein-Westfalen.Betroffen ist unter anderem auf der Rosenmontagszug in Wesel. Die Jecken machen das beste aus der Situation und feiern in der Stadt auch ohne Zug. Nachgeholt wird der Umzug am 17. April.