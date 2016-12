Moers: Kritik an Öffnungszeiten des Aktivbads

Kritik an Öffnungszeiten des Aktivbads

Im Verwaltungsrat und sozialen Netzwerken wird Kritik laut: Das Bad sei für den normalen Schwimmbetrieb zu selten geöffnet. Von Josef Pogorzalek

Rund drei Wochen nach der Eröffnung des Aktivbads zeigt sich die Enni mit der Nachfrage zufrieden. "Zuletzt hatten wir an einem Samstag 39 Erwachsene Gäste und 18 Kinder, am Sonntag waren 83 Erwachsene und 29 Kinder da", sagt Dirk Hohensträter, Geschäftsführer für den Bereich Sport und Bäder bei der Enni. "Für ein Bad dieser Größe ist das gut. Unsere Umkleide verfügt über insgesamt 120 Schränke." Auch in den sozialen Medien ist das Echo auf das Bad überwiegend gut. Allerdings werden dort auch die Öffnungszeiten kritisiert. Normalerweise ist das Aktivbad montags und freitags von 17 bis 21.30 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von zehn bis 18 Uhr für das "normale" Publikum geöffnet. Sonst steht es für Vereine, Schulen und Kurse zur Verfügung.

Auch in der jüngsten Sitzung des Enni-Verwaltungsrates hatten Mitglieder die Öffnungszeiten kritisiert. Den Vereinen werde doppelt soviel Zeit eingeräumt wie der Öffentlichkeit, hieß es. Hohensträter betont, dass die öffentlichen Schwimmzeiten mit der Stadt abgestimmt seien, die Nutzungszeiten für die Vereine habe der Stadtsportverband koordiniert. Hohensträter stellt klar, dass die Öffnungszeiten im Zusammenhang des gesamten Bäderkonzepts gesehen werden müssten. Danach sei stets mindestens eines der drei Enni Bäder (Neukirchen-Vluyn, Enni-Sportpark, Aktivbad) geöffnet. Die Öffnungszeiten seien aber nicht in Stein gemeißelt: "Die Politik kann jederzeit Wünsche äußern und anders entscheiden", sagt Hohensträter. Dann müsse allerdings auch über Kosten geredet werden.

Schon im Verwaltungsrat hatte Hohensträter darauf hingewiesen, dass eine anderthalbstündige zusätzliche Schwimmzeit am Morgen im Aktivbad 8000 Euro Personalkosten im Jahr nach sich zieht. Und: Zusätzliche öffentliche Schwimmzeiten bedeuteten unter Umständen Abstriche bei den Zeiten für die Vereine, Schulen und Kurse. Hohenstäter geht davon aus, dass das Aktivbad nach der Schließung des Lehrschwimmbeckens in Kapellen im Januar noch stärker von Schulen frequentiert wird. Auch die Schwimmer des TV Kapellen würden dann nach und nach ins Aktivbad "umziehen". Seiner eigentlichen Bestimmung nach sei das Aktivbad allerdings für Fitness- und Gesundheitskurse im Wasser konzipiert. Das Interesse daran sei groß, 20 Kurse seien bereits ausgebucht. Im Gesamtkonzept sei dagegen das Bad im Enni-Sportpark das "Sportbad" (mit sechs 25-Meter-Bahnen) während das Freizeitbad in Neukirchen-Vluyn mit Warmwasserbecken, Kleinkinderbereich und Sauna ein "Komplettangebot" für Familien vorhalte. Die Bäder seien nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Die Politik habe sich vor einigen Jahren "sehr bewusst" gegen ein zentrales großes Bad und für mehrere kleinere ausgesprochen, sagt Hohensträter. Auch ein zentrales großes Hallenbad der Wir4-Kommunen wäre denkbar gewesen. "Dann hätten aber alle fahren müssen."

Die Enni will zunächst einige Monate abwarten, wie sich die Besucherzahlen entwickeln und welche Wünsche bezüglich der Öffnungszeiten geäußert werden. "Nach einem Jahr Rundlauf können wir Feinjustierungen vornehmen", so Hohensträter. Ein erster "Test" für erweiterte Öffnungszeiten läuft derzeit in den Weihnachtsferien.

Da die Schüler und Vereinsschwimmer eine Pause einlegen, bleibt das Aktivbad wochentags von 13 bis 21.30 Uhr geöffnet, am Wochenende bleibt es bei den gewohnten Öffnungszeiten. Bei der Enni selbst seien bislang kaum Beschwerden aufgelaufen, sagt Hohensträter. Umfragen sollen Erkenntnisse liefern, wie die Öffnungszeiten angenommen werden.

Quelle: RP