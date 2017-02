Moers: Lebenshilfe warnt vor falschen Spendensammlern

Der Verein Lebenshilfe Unterer Niederrhein, der sich um Menschen mit Handicap kümmert, warnt vor Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter der Lebenshilfe ausgeben, um Spenden zu sammeln. Anlass dieser Warnung sind Vorfälle, die sich am Dienstag, 7. Februar, auf dem Römerweg im Hünxer Ortsteil Drevenack ereignet haben. Dort haben nach Angaben der Lebenshilfe gegen 14.15 Uhr Unbekannte versucht, an Haustüren Grußkarten zu verkaufen.

"Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir zurzeit keinerlei Aktionen dieser Art durchführt oder in Auftrag gegeben haben", heißt es. Die Polizei ist über diese Ereignisse bereits informiert. Wer glaubt, dass an seiner Haustüre ein Betrüger geklingelt hat, sollte sich sofort an die Polizei unter der Rufnummer 0281 1070 wenden und unter keinen Umständen auf die Spendenanfragen eingehen.

Quelle: RP