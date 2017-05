später lesen Moers Lebenspartnerin von Hendricks ist Lehrerin in Berlin 2017-05-02T18:28+0200 2017-05-03T00:00+0200

In der Berichterstattung über die SPD-Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ("Mein Lebensmittelpunkt bleibt Kleve") hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Lebenspartnerin von Barbara Hendricks ist keineswegs Pädagogin im Ruhestand, wie irrtümlich behauptet. Sie hat 15 Jahre lang in Kleve gelebt, sei aber weder Kleverin noch im Ruhestand. Vielmehr habe sie nach 15 Jahren Tätigkeit an der Karl Kisters Realschule eine neue Herausforderung angenommen und unterrichte seit Beginn des Schuljahres an einer Gemeinschaftsschule in Berlin. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.