Nelkensamstagszug: Lkw-Sperren an rund 20 Straßen nötig

Sicherung des Nelkensamstagszugs: Neben Lastwagen kommen auch Container und Betonpoller als Sperren infrage. Von Jürgen Stock und Josef Pogorzalek

Die gute Nachricht lautet: Der Nelkensamstagszug wird stattfinden. Das versicherte gestern Stadtsprecher Thorsten Schröder. Zweifel daran waren aufgekommen, nachdem bekannt worden war, dass das Sicherheitskonzept in Moers um zusätzliche Lkw-Sperren ergänzt werden muss (RP von gestern). Die Stadt wolle die Veranstalter, den Kulturausschuss Grafschafter Karneval (KGK), mit dem Problem nicht allein lassen. Die Stadtverwaltung wolle Kontakte nutzen, um Sperren zu organisieren. Sie sollen verhindern, dass Lkw, ähnlich wie beim Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin, durchbrechen können. Zur Finanzierung der zusätzlichen Sperren sagte Schröder: "Wir hoffen, dass wenig Geld fließen muss." Der Stadtverwaltung sei klar, dass die Mittel des KGK begrenzt seien. Eine Finanzspritze im Rahmen der Kulturförderung sei denkbar.

Gut 40 Straßen münden in den Zugweg. Voraussichtlich müssen gut 20 davon zusätzlich gesichert werden. Man konzentriere sich auf die großen, breiten Zufahrten, die einen gewissen "Anlaufweg" bieten könnten, sagte Schröder. An Straßen, über die Rettungswege führen, würden mobile Sperren - sprich Lastwagen - aufgestellt. An anderen Stellen reichten Container aus, oder auch Betonpoller, wie sie zur Sicherung des Moerser Weihnachtsmarktes genutzt worden waren.

Hans Kitzhofer, Präsident des KGK, hat sich unmittelbar nach einem Gespräch über die Sicherungsmaßnahmen am Donnerstag im Rathaus, in die Organisation gestürzt. Er ist bereits in erfolgversprechenden Verhandlungen mit dem Technischen Hilfswerk über die Überlassung von zehn Lastwagen. Er habe auch bereits zu verschiedenen Speditionen Kontakt aufgenommen, doch ohne Erfolg: "Niemand hat einfach so ein paar Lastwagen stehen." Nach wie vor ist Kitzhofer skeptisch, ob es Aufgabe eines Vereins sein könne, sich um die "Terrorabwehr" zu kümmern. Auch die versicherungstechnische Seite der Sicherungsmaßnahmen sei offen. Der KGK wolle bei der Rechtsabteilung des Bundes Deutscher Karneval (BDK) Rat einholen.

Könnte die Polizei mit ihren Kräften nicht die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen stemmen? Dadurch würde das Land und nicht Stadt oder Veranstalter für die Zusatzkosten aufkommen. Sabine Kunst, Pressesprecherin der Kreispolizei, verneinte dies gestern: "Für eventuelle Absperrungen der Seitenstraßen hat der Veranstalter selbst Sorge zu tragen. Die Polizei ist mit ihren Kräften für den Nelkensamstagszug bereits so stark eingebunden, dass sie diese Aufgabe nicht auch noch übernehmen kann."

Ob das stadteigene Unternehmen Enni den Karnevalisten in der Notlage helfen kann, ist noch offen. Es verfügt über einen großen Fuhrpark und auch sonstige technische Möglichkeiten. "Wie viele andere Unternehmen auch, sind wir von der Stadt gefragt worden, ob wir helfen können. Das wird derzeit noch geprüft", teilte gestern Lutz Hormes, Geschäftsführer der Enni Stadt & Service mit.

Quelle: RP