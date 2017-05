später lesen Rheurdt Margret Voßeler am CDU-Stand in Rheurdt 2017-05-03T18:27+0200 2017-05-04T00:00+0200

Am Samstag, 6. Mai, findet der erste Aktionstag der CDU des Kreises Kleve vor den Landtagswahlen statt. In verschiedenen Kommunen des Kreises wird die CDU Bürgern an Wahlkampfständen Rede und Antwort stehen. Die Kreis Klever Landtagsabgeordneten Günther Bergmann und Margret Voßeler sowie der CDU-Bundestagskandidat Stefan Rouenhoff werden an diesem ersten Aktionstag insgesamt 14 Stände besuchen und mit den Menschen über deren Sorgen und deren Wünsche an die Politik sprechen. Margret Voßeler wird an diesem Tag in Rheurdt und Umgebung zu sprechen sein. Unter anderem ist sie ab acht Uhr in Issum-Sevelen (Tebart am Kirchplatz), ab neun Uhr in Rheurdt (Netto, Hochend) und ab zehn Uhr in Kerken, (Edeka Aldekerk).