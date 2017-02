Moers: Mehr Geld für Ratsmitglieder

Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende und stellvertretende Fraktionschefs sowie die Sätze für Verdienstausfälle sollen steigen. Von Josef Pogorzalek

Eine Änderung der Gemeindeordnung wird die Stadt Moers voraussichtlich mehrere zigtausend Euro pro Jahr kosten. Genau genommen geht es um die Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Verdienstausfälle für die Ratsmitglieder. Allein die vorgesehenen Mehrkosten für die Aufwandsentschädigungen belaufen sich auf 55.700 Euro jährlich. Die Mehrkosten für den Verdienstausfall sind noch nicht abzusehen – sie hängen naturgemäß davon ab, welche finanziellen Ausfälle die Ratsmitglieder geltend machen.

"Mit der Änderung der Gemeindeordnung wollte die Landesregierung das Ehrenamt im kommunalpolitischen Bereich stärken", sagt Stadtsprecher Klaus Janczyk. Es sei mit einem besonderen Aufwand verbunden, sich zum Beispiel auf Ausschusssitzungen vorzubereiten und diese zu leiten. Allen Ausschussvorsitzenden (bis auf den Hauptausschuss und den Wahlprüfungsausschuss) werden nach der geplanten neuen Regelung neben den normalen Aufwandsentschädigungen, die jedes Ratsmitglied erhält (285,60 Euro) zusätzlich 386,80 Euro monatlich gewährt. Bislang hat es laut Janczyk keine speziellen Entschädigungen für die Ausschussvorsitzenden gegeben. Außerdem wird die Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Vorsitzenden großer Fraktionen (SPD, CDU) von 386,80 auf 580,20 Euro erhöht. Nach der neuen Regelung darf neben der SPD (20 Mitglieder) auch die CDU (19 Mitglieder) eine Aufwandsentschädigung für einen zweiten stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden geltend machen. Das war bisher Fraktionen ab 20 Mitgliedern vorbehalten, nun sinkt die "Schranke" auf 16 Mitglieder.

Eine Änderung gibt es auch bei den Verdienstausfällen, die Ratsmitglieder erhalten können. Der Regelsatz bleibt zwar wie bisher bei neun Euro, der Höchstbetrag wird aber von 25 auf 80 Euro pro Stunde angehoben. "Die Ratsmitglieder müssen den Verdienstausfall beantragen und nachweisen", betont Klaus Janczyk.

Keine Änderungen gibt es bei den Sitzungsgeldern für die Ratsmitglieder, es bleibt bei 19,60 Euro je Sitzung, unabhängig von deren Dauer. Die Fraktionsvorsitzenden erhalten zusätzlich zu den normalen Aufwandentschädigungen 773,60, bei den großen Fraktionen 1160,40 Euro. Alles in allem hat die Stadt im vergangenen Jahr 420.000 Euro an Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern sowie 30.000 an Verdienstausfällen für die Ratsmitglieder gezahlt.

Die Stadt ist gehalten, ihre Hauptsatzung an die Vorgaben der Gemeindeordnung anzupassen. Der Hauptausschuss hat die Entscheidung darüber am Mittwoch in den Rat verschoben. Heinrich Napp (Linke) sagte, dass das "politische Ehrenamt" eine entsprechende Wertschätzung verdiene, leider gebe es in Zusammenhang mit den Aufwandsentschädigungen aber auch "Neid- und Missgunstdebatten".

Dieser Text ist eine korrigierte Version unserer Erstfassung.

