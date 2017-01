Am Wochenende: Messe in Moers zeigt Schulranzentrends

In den Räumen der Volksbank Niederrhein können am Samstag wieder Schulranzen ausprobiert werden. Viele weitere Anbieter, wie Physiotherapeuten, Logopäden und Verkehrswacht, ergänzen das Angebot.

MOERS (RP) Mit Spannung wird bereits von den künftigen i-Dötzchen der erste Schultag erwartet. Damit der "Ernst des Lebens" gelingt, lädt die Volksbank Niederrhein für Samstag, 28. Januar, zur Moerser Schulranzenmesse in ihre Geschäftsstelle an der Mühlenstraße 20-30 ein. Die Messe findet zum nunmehr vierten Mal statt. Mit ins geholt wurden zahlreiche Kooperationspartner, die ratsuchenden Eltern oder auch Großeltern wertvolle Tipps zum Schulstart geben.

Die Idee: Bei der Messe, die mittlerweile in ähnlicher Art in vielen Städten der Region stattfindet, kann eine große Anzahl an verschiedenen Modellen direkt vor Ort getestet werden. "Die große Teilnehmerzahl und die Begeisterung der kleinen und großen Besucher in den vergangenen drei Jahren bei unseren Schulranzenmessen haben uns dazu ermutigt, diese Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder in unseren Räumen in Moers durchzuführen.

Wir haben die unterschiedlichsten Themen zum guten wie gesunden Schulstart im Angebot und wollen bei dem so wichtigen Tag Eltern und ihre Kinder begleiten", sagt Nadine Bölinger, verantwortlich für die Organisation der Ranzenmesse bei der Volksbank Niederrhein. An sieben Infoständen dreht sich alles um den Schulstart. Wertvolle Tipps kommen von Fachleuten. Leicht und schön soll der neue Ranzen sein, rückengerecht und robust.

Auch der Preis sollte stimmen. Das "Ranzenprofi-Team" der Firma Giesen-Handick wird sicherlich alle Hände voll zu tun haben, um aus den aktuellen Modellen den passgenauen Ranzen für die zukünftigen i-Dötzchen zu finden. Die Auswahl an hochwertigen Ranzen und entsprechendem Zubehör wie Turnbeutel und Federmäppchen wird laut Volksbank kaum einen Wunsch offenlassen. Marktneuheiten stehen zur Auswahl, Schulranzen in verschiedenen Farben und mit diversen Motiven können ausprobiert werden.

Physiotherapeuten aus der Praxis für Ergotherapie van Kommer überprüfen beim "Schulranzen-Check", ob der ausgesuchte Ranzen rückengesund ist und perfekt sitzt. Schließlich muss sich das Grundschulkind vier Jahre damit wohlfühlen. Neben der Ranzenberatung finden sich in der Moerser Volksbank-Geschäftsstelle weitere informative Angebote, die die Gesundheit der künftigen Schulkinder in den Mittelpunkt rücken. Von diesen Angeboten können aber auch ältere Grundschulkinder profitieren, die mit ihren Eltern bei der Ranzenmesse willkommen sind.

Das Fachgeschäft Optik Wiesner bietet entsprechende Tests und überprüft die Sehfähigkeit. Die Praxis Logopädie und Ergotherapie im Team berät zur Sprachentwicklung und Sprechförderung. "Gesunde Ernährung mit Pausenbrot, Obst und Schulmilch ist uns ebenfalls wichtig", sagt Nadine Bölinger. Dazu wird Ernährungsberaterin Brigitte Dilkrath hilfreiche Tipps geben. Die Kreis-Verkehrswacht Wesel informiert über den sicheren Schulweg und das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

Rund um die Schulranzenmesse wird den kleinen Besuchern noch einiges mehr geboten. Passend zu den Motiven ihrer Ranzen können die Kinder sich schminken lassen. Auf Wunsch gibt es auch ein gemeinsames Foto mit dem übergroßen Hundemaskottchen "Sam" von der Volksbank Niederrhein. Der Terra-Zoo aus Rheinberg zeigt einige seiner Reptilien, die von mutigen Besuchern auch angefasst werden können und vor dem Eingang steht ein echtes Feuerwehrauto zum Erkunden bereit.

Zudem gibt es noch einen Bauwettbewerb mit Lego-Steinen.

Quelle: RP