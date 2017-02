Moers: Mitgliederboom bei der Volksbank

Die Volksbank Niederrhein liegt mit einem Überschuss von rund 3,3 Millionen Euro und einer Dividende von 6,3 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres. Vorstand Guido Lohmann sieht Entwicklung in den USA mit großen Sorgen. Von Dirk Möwius

Die eigenen Zahlen sind hervorragend. Die Volksbank Niederrhein meldet einen Überschuss von rund 3,3 Millionen Euro und wird damit wie im Vorjahr der Vertreterversammlung empfehlen, den Mitgliedern eine Dividende von 6,3 Prozent vorzuschlagen. "Wir sind bärenstark unterwegs", fasst Guido Lohmann zusammen. Der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Niederrhein nutzte die gestrige Bilanzpressekonferenz aber auch für den Blick in die Welt. Währen er den Brexit wirtschaftlich für verkraftbar hält, sieht er beim Thema Donald Trump graue Wolken aufziehen.

Beim Brexit müsse man allerdings befürchten, dass auch andere Staaten aus der EU austreten wollen. "Das macht mir Angst", räumt Lohmann ein. Trump sei ein ernstes Thema, bei dem man nicht nur spotten sollte. Seine Wahl wäre ein Zeichen für ein großes Misstrauen gegenüber dem politischen Establishment. Das läge besonders in den USA daran, dass der Mittelstand wegbreche und die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Auch in Europa seien solche Entwicklungen zu befürchten. Wirtschaftlich werde Trump zunächst ein Feuerwerk entfachen. Die US-Wirtschaft wird 2017, vielleicht auch noch 2018, stark wachsen. Am Ende würden aber Inflation und steigenden Zinsen den Dollar so stärken, dass der Außenhandel schwierig wird. "Protektismus wird langfristig immer zu desolaten wirtschaftlichen Verhältnissen führen", ist Lohmann überzeugt. Auch die deutsche Wirtschaft werde unter den Einschränkungen leiden.

Für 2017 rechnet der Volksbank-Chef für Deutschland mit einer verhalten positiven Konjunkturentwicklung. Entsprechen erwartet man auch für das eigene Haus weiterhin eine vergleichbare Entwicklung wie in den vergangenen Jahren mit etwas geringerem Kreditwachstum. Der Anstieg um 7,3 Prozent auf über 972 Millionen bei den Ausleihen sei nämlich kein Signal für eine hohe Investitionsbereitschaft der regionalen Wirtschaft.

Es sei vor allem Kunden zu verdanken, die von andren Banken zur Volksbank wechseln. Das gilt auch für den privaten Bereich: 815 neue Mitglieder und 4573 neue Kunden konnte die Volksbank Niederrhein in 2016 gewinnen. Das und Zuwächse bei den Kundeneinlagen (plus 6,4 % auf 1.116 Millionen Euro) wertet Lohmann als über das hohe Vertrauen der Sparer in die Bank. Mit höheren zinsen werde man aber auch in diesem Jahr nicht rechnen könne. Lohmann kritisiert hart die Politik des Gelddruckens der EZB und spricht von einem "Enteignungszins". Im Bereich langfristige Staatsanleihen könne es einen leichten Anstieg von derzeit 0,2 auf 0,5 Prozent geben.

Weiterhin wird die Volksbank trotz vieler digitaler Angebote ("Da sind wir auf Augenhöhe mit den Direktbanken") auf Beratung in den 19 Filialen setzen. "Das Angebot ist wichtig, auch junge Kunden schätzen bei bedeutenden Abschlüssen das vertrauliche Gespräch Auge in Auge mit dem Berater." Kundenwünschen folgend wurden die Öffnungszeiten angepasst.

Quelle: RP