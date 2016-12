Dieses Weihnachtsfest 2016 steht unter einem besonderen Stern. Wir feiern es am Ende eines Jahres, in dem sich auf der Welt ein trauriges Ereignis an das nächste reihte.

Die tröstliche Weihnachtsbotschaft aber ist - es gibt viele gute Menschen da draußen, sie helfen, sie kümmern sich, stehen zur Seite, passen auf. Wir haben unsere Festtagsausgabe deshalb mit "Die guten Hirten" überschrieben. Eine Kindergärtnerin berichtet von der Freude an ihrem Beruf, ein Schäfer erzählt seine ungewöhnliche Lebensgeschichte, ein Stiftungsexperte erklärt, wie man Verantwortung für Mitarbeiter übernimmt, eine Frau hilft Flüchtlingen bei der Wohnungssuche -und es wird von einem Menschen erzählt, der im wahren Wortsinne "Hirte" ist: Andreas Fink ist neuer Pfarrer der Gemeinde St. Quirinus. "Pastor" ist das lateinische Wort für Hirte. Symbolisch haben wir für unser obiges Titelbild eine Weihnachtskrippe in den Moerser Schlosspark gestellt, mit der Kirche St. Josef und dem Schloss im Hintergrund. Die Fenster leuchten hell, die Turmuhr schlägt, es wird Abend in Moers. Unsere "guten Hirten" haben wir um Maria und Josef herum postiert. Sie passen auf das Christkind auf. Gute Hirten - es braucht mehr von ihnen! Ein frohes Weihnachtsfest wünscht Ihnen die RP-Redaktion des "Grafschafters". Quelle: RP