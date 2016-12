Moers: Moers-Festival: Ansturm auf die Frühbucher-Tickets

Die Frühbucher-Tickets für das Moers-Festivals (Early-Bird-Tickets) sind stärker nachgefragt als erwartet. Das hat der neue Festivalleiter Tim Isfort jetzt mitgeteilt. Einen Monat ist er im Amt. Er hat inzwischen das Festivalbüro am Ostring neu geordnet, auch die Internetseite ist aktualisiert.

"Die ersten Tage haben sich wie ein Trip durch ein Wurmloch angefühlt. Es gab unglaublich viel zu tun, nachdem das Festival wie eingefroren war." Dass die Musikfreunde dem Festival treu bleiben, drücke sich im Vorverkauf des neuen "Early Bird Tickets" aus.

"In zehn Tagen sind so viele Festivaltickets verkauft worden, dass jetzt nur noch die Hälfte des limitierten Kartenkontingents übrig ist." Das "Early Bird Ticket" kostet 108 Euro und gilt es für alle Festivaltage vom 2. bis zum 5. Juni 2017. Erhältlich ist es an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.moers-festival.de/tickets

