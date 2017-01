Auf einem Acker in Moers-Utfort wurden vier Fliegerbomben entdeckt. Die Blindgänger werden ab 10 Uhr entschärft. Ab 9.30 Uhr greifen die Straßensperrungen.

Die vier Weltkriegsbomben sind am Donnerstag bei Bauarbeiten an der Rheinberger Straße im Moerser Stadtteil Utfort gefunden worden. Wie die Stadt mitteilte, handelt es sich dabei um zwei Zehn-Zentner- sowie um zwei Fünf-Zentner-Bomben mit Aufschlagzündern. Drei der Blindgänger stammen aus Großbritannien, einer aus den USA. Alle Blindgänger sollen heute ab 10 Uhr entschärft werden.

Sperrungen und Zugausfälle

Dazu wird die Rheinberger Straße ab 9.30 Uhr ab Höhe Bethanienstraße und Kreuzung Eicker Grund/ Orsoyer Allee für mindestens zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr an den betroffenen Schnittstellen in Nebenstraßen um, Mitarbeiter der Stadt informieren Bewohner und Passanten an allen Zugängen zum Sperrgebiet. Rund 1800 Anwohner sind von der Bombenentschärfung betroffen: Im Umkreis von 500 Metern, der Sicherheitszone 1, müssen sie ihre Wohnungen verlassen. Die Bewohner können sich in der Zeit im Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde St. Ida, Eicker Grund 102, aufhalten. Im weiteren Radius von einem Kilometer, der Sicherheitszone 2, dürfen 5600 Anwohner während der Entschärfung ihre Wohnungen nicht verlassen. Der Fachdienst Ordnung informiert die Betroffenen vor Ort. Betroffene können sich bei Fragen telefonisch beim Fachdienst Ordnung unter der 02841 201555 melden.

Außerdem bekommen Pendler im Öffentlichen Nahverkehr die Bombenentschärfung zu spüren: Die Züge der Nordwestbahn-Linie RB 31 werden von etwa 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr nicht zwischen Moers und Rheinberg verkehren. Ein Busnotverkehr wird organisiert. Zwischen Duisburg und Moers sowie zwischen Rheinberg und Xanten werden die Züge planmäßig fahren.

(url)